Balakov odstopil z mesta bolgarskega selektorja

Kot je poročala bolgarska nacionalna televizija, je Balakov dejal, da odstopa, če bo s tem rešil težave bolgarskega nogometa. "Če sem jaz največja težava v bolgarskem nogometu, ne bom razmišljal niti sekunde, zato odstopam," je dejal Balakov.

Bolj kot poraz na kvalifikacijski tekmi za Euro 2020 z Anglijo je za usodo bolgarskega nogometa pomembno dogajanje ob tekmi. Rasistični vzkliki skupne navijačev, dvakratna prekinitev tekme zaradi teh izgredov in celo nacistični pozdravi na tribunah so že dan po tekmi, ki je sprožila val ogorčenja po vsem svetu, odnesli predsednika bolgarske nogometne zveze Borislava Mihajlova, ki se je bil prisiljen umakniti s položaja.

Pozneje pa so na zahtevo bolgarske vlade prostore zveze preiskali še kriminalisti, preiskovali so predvsem domnevne finančne nepravilnosti in sume goljufij in prirejanja izidov.

Kot poroča BBC, je bolgarska zveza danes uradno sprejela odstop predsednika, prav tako pa dosedanjega selektorja, poleg tega naj bi odstopili tudi člani odbora zveze.

"Dosežki izbrane vrste v zadnjih mesecih so bili nezadovoljivi, zato je Krasimir Balakov odstopil," BBC prenaša uradno sporočilo zveze o koncu sodelovanja s selektorjem.

V prvih odzivih po ponedeljkovi tekmi je sicer Balakov tudi presenetil vse, ko je dejal, da ni slišal spornega obnašanja dela navijačev na tribunah. Dejal je, da je zaznal le prekinitev tekme, potem pa za neprimerno obnašanje obtožil tudi angleške navijače, češ da so z žvižgi in vzkliki motili izvajanje bolgarske himne.

Bolgariji bo krovna evropska zveza Uefa kazen za dogodke na stadionu v Sofiji izrekla 28. oktobra. Že v torek so pri Uefi z nagovorom predsednika Aleksandra Čefrina ostro obsodili rasistična dejanja v nogometu, z ostro reakcijo se je pozneje oglasila tudi mednarodna zveza Fifa.

