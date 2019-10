Zdaj je tudi uradno znano, kdaj bo odigran nogometni el clasico

Zaradi politične negotovosti v Kataloniji po obsodbi katalonskih političnih voditeljev zaradi vstaje proti oblastem v Madridu je španska nogometna zveza danes uradno odpovedala clasico, večni derbi med Barcelono in Realom, ki bi moral biti 26. oktobra ob 13. uri na stadionu Camp Nou v Barceloni.

To bi bila sicer prva domača tekma Barce po obsodbi deveterice katalonskih voditeljev, ki je sprožila val protestov in splošno stavko v Kataloniji.

Kluba sta hitro sklenila dogovor o nadomestnem terminu; zveza jima je sicer dala na voljo konec tedna za uskladitev, sicer bi sama določila nov datum.

