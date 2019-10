Protesti v Kataloniji so odnesli nogometni el clasico

Zaradi politične negotovosti, protestov in splošne stavke v Kataloniji po obsodbi katalonskih političnih voditeljev zaradi vstaje proti oblastem v Madridu je španska nogometna zveza tudi uradno odpovedala el clasico, večni derbi med Realom Madridom in Barcelono, ki je bil napovedan za 26. oktobra na stadionu Nou Camp v Barceloni.

Kot so danes sporočili iz španske zveze, imata kluba čas do ponedeljka do 10. ure za dogovor o lokaciji in novem datumu derbija, sicer, če dogovora kluba ne bosta dosegla, bo datum in lokacijo določila zveza sama.

Alternativna datuma sta 7. oziroma 18. december, ko so sicer na sporedu tekme španskega pokala med drugimi ekipami.

Špansko vrhovno sodišče je v ponedeljek devet katalonskih voditeljev obsodilo na od devet do 13 let zapora zaradi, uradno, vstaje in zlorabe javnih sredstev pri razpisu in izvedbi referenduma o neodvisnosti Katalonije leta 2017, ki je bil po mnenju uradnega Madrida in španskega ustavnega sodišča nezakonit in neustaven.

