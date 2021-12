Neverjetno, kaj se dogaja Janu Oblaku

Diego Simeone je postal trener Atletica pred natanko desetimi leti. Zgodilo se je 23. decembra 2011. Navijači so ponosni na njegove dosežke, saj je v obdobju izjemno močnih tekmecev, izstopala sta zlasti "atomska" Real Madrid in Barcelona, z Atleticom vseeno osvojil dva naslova španskega prvaka. Dvakrat je osvojil ligo Europa, dvakrat je bil zmagovalec evropskega superpokala, osvojil je tudi španski pokal in superpokal. Atletico je dvakrat popeljal v finale lige prvakov, trikrat pa je bil izbran za trenerja leta la lige.

Diego Simeone je postal trener Atletica pred natanko desetimi leti. Zgodilo se je 23. decembra 2011. Navijači so ponosni na njegove dosežke, saj je v obdobju izjemno močnih tekmecev, izstopala sta zlasti "atomska" Real Madrid in Barcelona, z Atleticom vseeno osvojil dva naslova španskega prvaka. Dvakrat je osvojil ligo Europa, dvakrat je bil zmagovalec evropskega superpokala, osvojil je tudi španski pokal in superpokal. Atletico je dvakrat popeljal v finale lige prvakov, trikrat pa je bil izbran za trenerja leta la lige. Foto: Reuters

Madridski Atletico ima opravka z veliko rezultatsko krizo. V španskem prvenstvu, kjer v tej sezoni brani naslov, je ob koncu koledarskega leta 2021 nanizal kar štiri poraze. Jan Oblak med vratnicama rdeče-belih stoji že sedem let, a česa takšnega poprej še ni izkusil. Podobno velja celo za njegovega trenerja Diega Simeoneja, ki je prevzel Atletico na današnji dan pred natanko desetimi leti! Argentinec kljub skromnim rezultatom ostaja miren in navijačem sporoča, da se bo Atletico prihodnje leto vrnil k starim navadam.

Navijači Atletica bi najraje pozabili na letošnji december. Njihovi ljubljenci so v tem obdobju v la ligi odigrali štiri tekme, na njih pa doživljali razočaranja, saj so vselej ostali brez točk! Izgubili so proti Mallorci (doma z 1:2), Realu (v gosteh z 0:2), Sevilli (v gosteh z 1:2), v sredo pa še proti Granadi (v gosteh z 1:2).

Oblak prejel kar 14 zadetkov več kot lani

Jan Oblak je priznanje zamora osvojil že petkrat. To je v zgodovini nogometa uspelo le še dvema vratarjema. Foto: Guliverimage Rdeče-beli, ki v tej sezoni branijo naslov španskega prvaka, so tako kar štirikrat zapored prejeli dva zadetka. To je hud udarec za madridskega velikana, ki ga nogometni svet v obdobju, odkar je njegov trener Diego Simeone, pozna zlasti zaradi fanatične borbenosti in jeklene, skoraj neprebojne obrambe, ki ji poveljuje Jan Oblak.

Škofjeločan je v zadnjih sezonah vajen osvajanj priznanja zamora, ki ga španski športni dnevnik Marca podeljuje vratarju udeleženca la lige (mora odigrati večino tekem) z najmanjšim številom doseženih zadetkov. Oblak je prestižno priznanje osvojil kar petkrat, izenačil absolutni rekord Antonija Ramalletsa in Victorja Valdesa, v tej sezoni (2021/22) pa se bo, če gre dogajanje soditi po jesenskem delu, težko vmešal v boj za zmago.

Zadnji nogometaš, ki je premagal Jana Oblaka leta 2021 (Atletico bo prvenstvo nadaljeval 2. januarja 2022), je Jorge Molina. V 61. minuti je Granadi zagotovil zmago z 2:1. Foto: Reuters

Trenutno najbolje kaže čuvaju mreže vodilnega Reala Thibautu Courtoisu (0,84 zadetka na dvoboj), na drugem mestu je presenetljivo vratar iz Severne Makedonije Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano – 1,00 zadetek na tekmo), Oblak pa je na lestvici vratarjev za priznanje zamora s povprečjem 1,22 prejetega zadetka na tekmo šele na petem mestu. Tako nizko ni bil že dolgo. Na 18 tekmah španskega prvenstva je bil v tej sezoni premagan že 22-krat! Za primerjavo, v istem obdobju le sezono poprej se je njegova mreža zatresla le osemkrat.

Simeone: To je pač nogomet

Simeonejeva četa za vodilnim Realom zaostaja že 17 točk. Foto: Reuters Obramba Atletica doživlja težave, poznajo se številne poškodbe osrednjih branilcev (Črnogorec Stefan Savić, Urugvajec Jose Maria Gimenez …), zaradi katerih je bil trener Simeone v zadnjih tednih prisiljen improvizirati in zasilno krpati luknje z igralci, ki sicer igrajo na drugih položajih, po drugi strani pa je Atletico okusil tudi manj prijeten obraz nepredvidljivosti nogometa. O njej je Simeone jasno in glasno spregovoril po zadnjem porazu v Granadi (1:2), ko je kljub solidni predstavi varovancev ostal praznih rok.

"Igralcem ne morem ničesar očitati. Naredili so veliko pozitivnih stvari, a žoga preprosto ni hotela v gol. Pripravili smo si številne priložnosti, en zadetek so nam tudi razveljavili (sporna sodniška odločitev po razveljavljenem zadetku Joaa Felixa zaradi domnevnega prekrška v napadu, op. p.), Granada pa ni velikokrat streljala proti našim vratom (skupno razmerje v strelih je bilo 12:5 v korist Atletica, op. p.). A nismo bili dovolj zbrani v obrambi in to drago plačali. Izgubili smo na tekmi, na kateri bi si zaslužili zmago," je povedal 51-letni El Cholo in se dotaknil svojevrstnega prekletstva nogometa, v katerega so se ta mesec prepričali tudi navijači aktualnega španskega prvaka.

Veselje Joaa Felixa in Luis Suareza, ko je Portugalec zatresel mrežo Granade tik pred koncem prvega polčasa, Atletico pa bi s tem zadetkom povedel z 2:1, je bilo kratkotrajno. Sodnik ga je razveljavil. Foto: Reuters

"Ne dobivamo tekem, na katerih bi si zaslužili zmago, a to je pač nogomet. Včasih zmagaš, čeprav si tega ne zaslužiš, zdaj pa izgubljamo na tekmah, ki bi jih morali dobiti. A s tem se ne smemo obremenjevati. Moramo ostati mirni, še naprej garati, počakati na vrnitev naših poškodovanih branilcev, ki jih zelo pogrešamo. Potem bo, če bomo ohranili mirnost in uravnoteženost, bolje," Simeone, ki je pred dnevi na lastni koži izkusil tudi gnev Luisa Suareza (Urugvajec mu je ob menjavi na gostovanju pri Sevilli, takrat je bil rezultat 1:1, v španskem jeziku namenil nič kaj prijazne besede, v katerem ga je zmerjal z idiotom, op. p.) pomirja navijače. Prepričan je, da Atletico v letu 2022 čakajo boljši dnevi.

Naslov oddaljen svetlobna leta, bolje jim kaže v Evropi

Jan Oblak gre na kratek božično-novoletni oddih, že 2. januarja 2022 pa Atletico čaka nova tekma, zelo pomemben dvoboj s četrtouvrščenim Rayo Vallecanom, ki je na lestvici pred rdeče-belimi. Foto: Reuters Po katastrofalnem decembrskem nizu v domačem prvenstvu, štirih zaporednih ničlah, je Atletico na lestvici padel na peto mesto. Pred Barcelono, ki je v tej sezoni ranljiva kot že dolgo ne, ima le točko prednosti, zaostanek za vodilnim Realom (ki je odigral tekmo več) pa se je povečal na alarmantnih 17 točk. O tem, da bi lahko Atletico ubranil naslov, tako razmišljajo le še največji optimisti, saj bi za kaj takšnega potrebovali čudež, beli baletniki pa so po drugi strani v tako odlični formi, da so na krilih razigranega strelca Karima Benzemaja na 19 nastopih izgubili le enkrat.

Da zadnji koledarski mesec leta 2021 za privržence Atletica le ni minil tako črno, je poskrbela Evropa. Rdeče-beli so se takrat, ko je bilo najbolj potrebno, izkazali z izvrstno predstavo. V gosteh so premagali Porto in se uvrstili v osmino finala lige prvakov, kjer jih čaka Manchester United z motiviranim Cristianom Ronaldom. Oblak, ki je z Atleticom osvojil že marsikatero lovoriko, pred polovico leta se je prvič razveselil tudi naslova španskega prvaka, bo tako skušal pomagati rdeče-belim do napredovanja med najboljših osem, nato pa ostati čim dlje v igri za največjo lovoriko, kar jo premore klubski nogomet.

Kapetan Koke: To ni pravično

Ivan Rakitić je v soboto premagal Oblaka po mojstrskem strelu z razdalje. Foto: Reuters Do takrat pa bo moral Atletico marsikaj popraviti. V jesenskem delu španskega prvenstva se je zgodilo nekaj, kar je bilo v prejšnjih letih nepojmljivo. Navijači so lahko namreč na zgolj prste ene roke prešteti tekme, na katerih je Oblak ostal nepremagan. Nekdanji vratar Olimpije in Benfice je ohranil nedotaknjeno mrežo le na petih dvobojih (od 18)!

Ob kapetanu slovenske reprezentance v zadnjih mesecih ni več tako pogosta omemba vzdevka Zid (El Muro), ki ga je tako radoživo spremljal v prejšnjih sezonah, zlasti šampionski 2020/21. Škofjeločan pa ima opravka tudi s pojavom, ki ga pri Atleticu ni bil vajen. Na zadnjih tekmah tekmeci v okvir njegovih vrat ne usmerijo veliko strelov, so pa tisti, ki zatresejo njegovo mrežo, tako dovršeni in mojstrski, da jih je resnično težko ubraniti.

V to se je Oblak prepričal konec prejšnjega tedna v Sevilli, ko ga je z izjemnim projektilom z razdalje premagal hrvaški as Ivan Rakitić, podobno se mu je godilo v Granadi, ko je v 17. minuti s pravcato mojstrovino na 1 : 1 izenačil reprezentant Venezuele Darwin Machis. "Dogajajo se nam stvari, ki jih je težko razložiti. Na tekmah igramo bolje od tekmeca, prevladujemo na igrišču, nato pa nam tekmec zabije izjemen zadetek iz edine priložnosti, ki si jo je priigral. Odločajo podrobnosti. To ni pravično," je po bolečem porazu v Granadi (1:2) potožil kapetan Atletica Koke.

Reprezentant Venezuele Darwin Machis je v sredo premagal Jana Oblaka z dovršenim strelom z roba kazenskega prostora. Foto: Reuters

Madridčani so izgubili na dvoboju, na katerem so po zadetku Joaa Felixa vodili že po dveh minutah. Nato so zapravili kar nekaj priložnosti, mlademu Portugalcu so po sporni sodniški odločitvi razveljavili zadetek, v drugem delu pa je Joao Felix zatresel še okvir vrat. Podobno je bilo tudi v zadnjih sekundah nedavnega derbija s Sevillo. Sreča v zadnjih tednih ni zaveznica Atletica, ki se bo tako moral v prihodnjem letu potruditi, če se bo v Španiji želel uvrstiti med najboljše štiri. Zadnje v boju za mesta, ki vodijo v ligo prvakov, še zdaleč nista rekla niti Barcelona in Valencia, kot še prenekateri drugi španski tekmeci …