Benzema na rojstni dan ostal brez 400. zadetka, Oblak izgubil že tretjič zapored

Nogometaši Seville so v derbiju 18. kroga španske lige premagali Atletico Madrid. Nekdanji hrvaški reprezentant Ivan Rakitić je v 7. minuti z izjemnim evrogolom premagal Jana Oblaka, španski prvaki pa so v 33. minuti prek Felipeja vrnili udarec, a je v 88. minuti Lucas Ocampos zagotovil gostiteljem dragoceno zmago, s katero so se utrdili na drugem mestu. Barcelona je po hudem boju, zmagoviti zadetek je dosegla v 85. minuti, doma s 3:2 ugnala Elche. Vodilni Real Madrid se je v nedeljo doma proti Cadizu presenetljivo razšel brez zadetkov.

Sobotni derbi v Sevilli je postregel z dramatičnim razpletom. Gostitelji so prešli v vodstvo že v sedmi minuti, ko je po mojstrskem zadetku, pravcatem projektilu z več kot 20 metrov, nemočnega Jana Oblaka premagal Ivan Rakitić. Nekdanji hrvaški reprezentant je dosegel drugi zadetek v tej sezoni.

Mojstrski zadetek Ivana Rakitića:

Veselje Ivana Rakitića in soigralcev po spektakularnem zadetku proti Atleticu. Foto: Reuters

Atletico je vrnil udarec prek Felipeja. Brazilski branilec je v 33. minuti po predložku Thomasa Lemarja s kota z natančnim strelom z glavo izenačil na 1:1.

Oblak znova premagan, Atletico protestiral pri sodniku

Diego Simeone je z Atleticom doživel boleč udarec in še povečal zaostanek za vodilnimi klubi. Foto: Reuters V drugem polčasu je dolgo kazalo, da se bosta kluba razšla brez zmagovalca, a je nato Sevilla tik pred koncem rednega dela znova povedla. Rakitić je podal s kota, nato je Danec Thomas Delaney po zahtevnem strelu z glavo zatresel prečko, žoga pa se je ob nezbrani obrambi Atletica po dotiku Julesa Koundeja odbila do Lucasa Ocamposa.

Argentinec je močno udaril v bližnji kot Oblakovih vrat. Škofjeločan se je dotaknil žoge, a je bil strel premočan, tako da je žoga zatresla mrežo. Gostje so se pritoževali pri sodniku, saj so zahtevali prekršek Koundeja v napadu, a je ostalo pri zadetku Argentinca. Tako sta oba strela Seville v okvir vrat Oblaka na dvoboju zatresla mrežo.

Lucas Ocampos je poskrbel za končni rezultat 2:1 v Sevilli. Foto: Reuters

Globoko v sodnikovem podaljšku, igrala se je že četrta minuta, so Madridčani pritiskali na vrata gostiteljev. Takrat bi Portugalec Joao Felix skoraj presenetil domačega vratarja. Z leve strani je nameraval poslati predložek pred vrata, a je usmeril žogo neposredno proti vratom in zadel prečko. Ostalo je pri 2:1 za gostitelje. Atletico je izgubil tretjo prvenstveno tekmo zapored, v tej sezoni pa je prejel že 20 zadetkov.

Benzema ni dočakal jubilejnega 400. gola na rojstni dan

Karim Benzema je v nedeljo praznoval 34. rojstni dan. Foto: Reuters Vodilni Real bi lahko v nedeljo z domačo zmago nad Elchem ušel branilcem španskega naslova na 16 točk prednosti, a je kljub ogromno premoči le remiziral. Dvoboj se je končal brez zadetkov (0:0), Real je kar 36-krat ustrelil proti vratom in imel 82 odstotkov časa žogo v svoji posesti.

Andaluzijci so vseeno osvojili točko, pri gostiteljih pa je bil najbolj slabe volje Karim Benzema. Francoz je namreč na dan tekme praznoval 34. rojstni dan, na katerem bi lahko dosegel jubilejni 400. zadetek v karieri. Žoga ni hotela v mrežo, tako da je ostalo pri 0:0. Drugouvrščena Sevilla za belimi baletniki zaostaja šest točk.

Elche izenačil na 2:2, nato je zmagovalca odločil Nico

Nico Gonzalez je odločil zmagovalca z zadetkom v 85. minuti. Foto: Reuters Nogometaši Barcelone so stežka prišli do svoje sedme zmage v tej sezoni. Začelo se je imenitno za gostitelje, saj sta Ferran Jutgla Blanch (22 let) in Gavi (Pablo Gavira – 17 let), oba sta dosegla strelska prvenca za Barcelono, poskrbela za vodstvo z 2:0 že v 18. minuti. Nico je postal tretji najmlajši strelec Barcelone v zgodovini kluba v španskem prvenstvu.

Z 2:0 se je končal tudi prvi polčas, nato pa je sledil preobrat. Na Camp Nouu je zadišalo po remiju, saj je Elche v drugem polčasu zaostanek z 0:2, dva zadetka je dosegel v dveh minutah, pretopil v izenačenje na 2:2.

Katalonci so se znašli v težavah, a je nato Nico Gonzalez (19 let), še eden izmed številnih mladih upov Barcelone (v igro je vstopil kot menjava za Ferrana), v 85. minuti le popeljal gostitelje znova v vodstvo. Obveljalo je pri 3:2, trener Xavi se je razveselil pomembne zmage, s katero je Blaugrana na lestvici napredovala na sedmo mesto.

Špansko prvenstvo, 18. krog: Petek, 17. december:

Celta Vigo : Espanyol 3:1 (1:0)

Mina 3., Aspas 47., Suarez 82.; Moron 90.+2 Sobota, 18. december:

Rayo Vallecano : Alaves 2:0 (2:0)

Guardiola 19., Catena 26.



Real Sociedad : Villarreal 1:3 (1:1)

Isak 32.; Moreno 38., 68., Chukwueze 90.+6; R.K.: Oyarzabal 49./Real Sociedad



Barcelona : Elche 3:2 (2:0)

Ferran 16., Gavi 19., Gonzalez 85.; Morente 62., Milla 63.



Sevilla : Atletico 2:1 (1:1)

Rakitić 7., Ocampos 88.; Felipe 33.

Jan Oblak (Atletico) je branil vso tekmo. Nedelja, 19. december:

Granada : Mallorca 4:1 (1:1)

Molina 20., 61., 90.+1, Puertas 90.+6; Rodriguez 24.



Athletic Bilbao : Betis 3:2 (1:1)

Williams 2., 82., de Marcos 89.; Juanmi 6., Fekir 52.



Getafe : Osasuna 1:0 (0:0)

Poveda 90.+3



Real Madrid : Cadiz 0:0 Ponedeljek, 20 december:

21.00 Levante - Valencia

Lestvica strelcev: 13 – Benzema (Real Madrid),

11 – Juanmi (Betis),

10 – Vinicius Junior (Real Madrid),

8 – Aspas (Celta), Depay (Barcelona), de Tomas (Espanyol), Joselu (Alaves),

7 – Suarez (Atletico Madrid),

6 – Mina (Celta), Molina (Granada), Oyarzabal (Real Sociedad)

