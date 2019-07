Atletico še okrepil obrambo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak je dobil novega soigralca pri španskem nogometnem prvoligašu Atleticu iz Madrida. Obrambo je okrepil dosedanji branilec Espanyola Mario Hermoso, za katerega so Madridčani plačali 25 milijonov evrov odškodnine.

Pri tem bodo pri Atleticu odšteli še štiri milijone za dodatke, ob tem pa bo klub iz Barcelone dobil 20 odstotkov od katerekoli naslednje prodaje. Hermosova odkupna klavzula je sicer znašala 40 milijonov evrov. Španec je podpisal petletno pogodbo.

Le dan pred Hermosom so Madridčani pripeljali tudi angleškega branilca Kierana Trippierja, pred tem pa tudi Felipeja iz Porta in Renana Lodija iz Paranaenseja.

Medtem ko sta klub zapustila Diego Godin, ki je šel v Inter, in Antoine Griezmann, ki je za 107,7 milijona funtov prestopil v Barcelono, sta klub okrepila še Joao Felix, ki je prišel iz Benfice za 113 milijonov funtov, in Marcos Llorente, za katerega so pri Atleticu mestnemu tekmecu Realu plačali približno 36 milijonov funtov.