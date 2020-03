Atletico, Liverpool, Porto in drugi napolnili Uefino blagajno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Liverpool si je prislužil 3250 evrov kazni zaradi pirotehničnih sredstev na povratni tekmi lige prvakov (2:3) doma proti Atleticu.

Španski prvoligaš si je zaradi "blokiranih prehodov za gledalce" na prvi tekmi dvoboja na izpadanje v Madridu na domačem stadionu Wanda Metropolitano po mnenju Uefe zaslužil 24.000 evrov kazni.

Manchester City bo moral zaradi kršitve z opremo na prvi tekmi proti Real Madridu v gosteh plačati 3000 evrov. Bavarski Bayern bo moral Uefi zaradi "prenašanja provokativnega žaljivega sporočila" in "neredov navijačev" pri zmagi s 3:0 nad Chelseajem v Londonu odšteti 40.000 evrov.

Tottenham bo plačal 20.000 evrov zaradi zamude pri kick-offu na domači tekmi proti RB Leipzigu 19. februarja.

Porto bo odštel največ

Uefa je zaradi prekrškov v evropski ligi visoko kaznovala nemška kluba Eintracht Frankfurt (57.000 evrov) in Wolfsburg (49.250 evrov). Kazni so si prislužili še Manchester United (12.000 evrov), Celtic (15.000) in Glasgow Rangers (20.500).

Rekorder v obeh evropskih nogometnih tekmovanjih je sicer Porto, ki bo moral zaradi več prekrškov Uefi skupaj odšteti 63.000 evrov po tekmah proti Bayerju Leverkusnu.

Uefa bo v sredo z videokonferenco, na kateri naj bi sodelovalo 55 generalnih sekretarjev nacionalnih nogometnih zvez, odločala, kako organizirati tekmovalni koledar za naslednje mesece v luči pandemije novega koronavirusa. Foto: Reuters

V sredo pogovori o tekmovalnem koledarju

Tako liga prvakov kot evropska liga sta zaradi pandemije novega koronavirusa prekinjeni v osmini finala. Za zdaj še ni znano, kdaj oziroma če sploh se bosta tekmovanji nadaljevali.

Uefa bo v sredo z videokonferenco, na kateri naj bi sodelovalo 55 generalnih sekretarjev nacionalnih nogometnih zvez, odločala, kako organizirati tekmovalni koledar za naslednje mesece v luči pandemije novega koronavirusa. "Želimo preveriti možnosti za nadaljevanje sezone," so objavili na spletni strani Uefe. A za nadaljevanje sezone so vse manjše možnosti.

Preberite še: