Simeone opozarja, da bo imel Oblak opravka z ''živaljo''

Današnji nogometni večer v ligi prvakov prinaša spopad velikanov v Madridu. Spopadla se bosta španski podprvak Atletico in najboljši italijanski klub Juventus. V španski prestolnici se bo ponovno mudil Cristiano Ronaldo in poskušal pokvariti večer 15 let mlajšemu rojaku Joau Felixu, ki ga številni dojemajo kot njegovega naslednika v portugalski reprezentanci. Nastop Jana Oblaka kljub težavam na sobotnem gostovanju v San Sebastianu ni pod vprašajem.