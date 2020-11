Trener Atalante namenil Iličiću izbrane besede

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometni velemojster Josip Iličić je v sredo čaral v dresu Atalante. Na Anfieldu je zatresel mrežo Liverpoola in italijanskemu predstavniku v ligi prvakov pomagal do odmevne zmage v gosteh (2:0), s katero se je Atalanta vrnila v igro za napredovanje med 16 najboljših. Trener Gian Piero Gasperini verjame, da bo zadetek Kranjčanu vlil prepotrebno samozavest.

Se ponavlja zgodovina? Ko je Atalanta v prejšnji sezoni prvič zaigrala v elitni evropski druščini, ji na začetku ni šlo najboljše. V uvodnih treh krogih ni osvojila niti točke, a je nato sledil preobrat. Na krilih Josipa Iličića in še nekaterih soigralcev se je čudežno dokopala do izločilnega dela, nato pa se po nepozabni predstavi Kranjčana, ki je na Mestalli kar štirikrat zatresel mrežo Valencii, uvrstila v četrtfinale lige prvakov. V krstni sezoni!

Iličić je v Španiji zablestel dan pred tem, ko je njegov reprezentančni soigralec Jan Oblak na Anfieldu zaklenil vrata, branil skoraj vse, kar se je ubraniti dalo, in popeljal Atletico do velike zmage nad Liverpoolom.

Prvi zadetek Slovenca po četverčku na Mestalli

V napadu sta sodelovala Josip Iličić in Papu Gomez. Foto: Reuters Škofjeločan pa ni edini Slovenec, ki je letos osvojil Anfield. To je v sredo uspelo tudi Iličiću. Atalanti je z zadetkom, njegovim prvim v Evropi po nepozabnem četverčku proti netopirjem v Valencii, pomagal do druge zmage v skupini lige prvakov, s katero si je ''boginja'' izboljšala možnosti za napredovanje.

Veselje v taboru Atalante je bilo še toliko večje, ker se je ekipa iz Bergama maščevala angleškemu prvaku za potop na domačih tleh, ko je Liverpool pred tremi tedni v Italiji zmagal s kar 5:0. Takrat je Iličić sedel na klopi, tokrat pa je zaigral od prve minute, in oslabljeni obrambi rdečih, ki pogrešajo kar nekaj poškodovanih branilcev, povzročal veliko težav. Gostje so se po neuspešni izkušnji z Liverpoolom (0:5) odločili za povsem drugačno taktično postavitev, v kateri v napadu ni bilo mesta za kolumbijska napadalca Duvana Zapato in Luisa Muriela.

Iličić je že okreval

Gian Piero Gasperini po eni najslajših zmag v trenerski karieri. O tem, kako je premagati Liverpool v gosteh, se je naposlušal že v Genovi, ko je vodil Genoo, enega od petih italijanskih klubov, ki se lahko pohvalijo z zmago na Anfieldu. Foto: Reuters V napadu sta v gibljivi formaciji 3-5-2 zaigrala Papu Gomez in Iličić, ki je v 60. minuti tudi poskrbel za prvo veselje gostov na tekmi. Ko je Robin Gosens štiri minute pozneje podvojil prednost, se je Liverpool znašel v hudih težavah. Protiorožja ni našel tudi v zadnjih 20 minutah, ko je Iličić odšel na klop, in dvoboj, kar je neobičajno za Kloppovo četo, končal brez strela v okvir vrat.

''Odlično smo se odrezali, zaigrali na način, kot smo hoteli. Za razliko od srečanja v Bergamu smo hitreje vodili igro, bili natančnejši pri predaji žoge, hkrati pa si nismo privoščili napak, kot smo si jih na prejšnji tekmi,'' je po odmevni zmagi pojasnil trener Atalante Gian Piero Gasperini in strelcu prvega zadetka namenil izbrane besede: ''Zelo sem vesel zanj. Iličić si mora povrniti prepričanje, da se je vrnil. Ta zadetek mu bo pri tem zelo pomagal. Okrepil si je samozavest. Zdaj je že povsem okreval,'' je italijanski strateg prepričan, da je Iličić vedno bližje predstavam, s katerimi je navduševal v prejšnji sezoni, ko je bil v začetku leta eden najbolj vročih nogometašev na svetu.

Najbolj prestižna zmaga vseh časov

Gasperini zmago v Liverpoolu šteje kot eno najbolj prestižnih v klubski karieri. To je podkrepil s statističnim dejstvom, kako so rdeči na domačih tekmah v angleškem prvenstvu nepremagani že tri leta, vmes pa niso izgubili kar 64 tekem. 53 od tega pa so jih tudi dobili.

Jürgen Klopp je čestital italijanskemu stanovskemu kolegu za zasluženo zmago v Liverpoolu. Foto: Reuters

''Morda je to naša najbolj prestižna zmaga vseh časov. Morala bi nas dvigniti in nam dati dodaten zagon v jadra za prihodnje izzive, saj smo odigrali zelo kakovostno tekmo. Moramo le igrati brez zunanjega pritiska ali stresa. Moramo občutiti zadovoljstvo, da lahko sploh nastopamo v takšnem tekmovanju. Obžalujem le, da tega ne moremo deliti na tekmah z navijači,'' priznava Gasperini, ki se zaveda, da se bo o napredovanju odločalo na naslednji tekmi, ko čaka Atalanto zahtevno gostovanje pri Ajaxu v Amsterdamu. Po štirih tekmah imata oba sedem točk, vodilni Liverpool pa dve več ...