Arsenal po preobrat proti Newcastlu

Na prvih tekmah, ki sta bili na sporedu povsem ob uvodu v leto 2025, sta se zmag veselili obe domači moštvi, ki tako na gostovanji neseta prednost, ki jima za zdaj zagotavlja nastop v velikem finalu. Ta bo čez nekaj več kot mesec dni.

Newcastle si je na svojem St. James Parku z zadetkoma Alexandra Isaka in Anthonyja Gordona zagotovil lepo prednost in topničarje spravili v velike težave. Arsenal na novo pokalno lovoriko čaka že vse od leta 2020, ko je slavil v pokalu FA, zadnjo lovoriko nasploh pa so varovanci Mikela Artete osvojili leta 2023, ko so slavili v superpokalu. Newcastle na drugi strani bi z napredovanjem v finalu nastopil še drugič v zadnjih treh sezonah. Leta 2023 so srake v finalu priznale premoč Manchester Unitedu.

Lucas Bergvall je odločil prvo tekmo med Tottenhamom in Liverpoolom. Foto: Reuters

V drugem polfinalnem paru bo branilec naslova in najuspešnejši klub v tem tekmovanju Liverpool lovil gol zaostanka proti Tottenhamu. Edini strelec na prvem srečanju je bil Lucas Bergvall. Če bi Tottenhamu uspel preboj v veliki finale, bi se lahko podal v boj za prvo lovoriko po letu 2008, ko je slavil prav v omenjenem tekmovanju. Liverpool pa bi se lahko še tretjič v zadnjih štirih letih potegoval za lovoriko v Carabao Cupu, kot se tekmovanje zdaj imenuje. Reds so bili namreč najboljši tako lani kot leta 2022.

Finale angleškega ligaškega pokala bo 16. marca na Wembleyju.

Angleški ligaški pokal, polfinale (povratni tekmi):

Sreda, 5. februar:

Februar, 6. januar: