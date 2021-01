Arsenal britansko vlado zaprosil za posojilo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avgusta lani je vodstvo napovedalo, da bo zaradi finančne krize odpustilo 55 delavcev, a se je pozneje dogovorilo z igralci za 12,5-odstotno znižanje prihodkov, da bi osebje lahko ohranilo službo. A to je bila le začasna rešitev, zdaj so si morali pomagati še s kratkoročnim kreditom, ki ga bodo morali odplačati do maja.

"Zgledovali smo se po številnih drugih organizacijah, športnih in nešportnih, ki so se odločile za ta korak. Lahko potrdimo, da je klub izpolnil merila, ki jih je angleška centralna banka določila za pomoč pri financiranju podjetij, pomembnih za britansko gospodarstvo," so sporočili iz Arsenala, pri katerem bodo s posojilom sanirali nekatere dolgove.

Kot so še dodali pri londonskem klubu, sem jim pri financah močno pozna, da se že štiri leta zaporedoma niso uvrstili v ligo prvakov.

