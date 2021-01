Iličićev soigralec prestopil v Manchester United

Iz angleškega nogometnega velikana Manchester Uniteda so sporočili, da so zaključili prestop Amada Dialloja, ki se k njim seli iz Atalante. Osemnajstletni krilni nogometaš iz Slonokoščene obale je podpisal pogodbo do leta 2025 z možnostjo podaljšanja še za eno sezono.

Pri Unitedu so po dogovoru in podpisu pogodbe vložili prošnjo, da nogometašu izdajo delovni vizum, ko ga bo dobil, se bo pridružil ekipi.

"Potreboval bo čas, da se prilagodi"

"Spremljamo ga že nekaj časa. United ima ponosno zgodovino razvijanja mladih igralcev in ni nobenega dvoma, da lahko Amad pri nas uresniči svoj potencial," je dejal trener Uniteda Ole Gunnar Solskjaer in dodal: "Potreboval bo čas, da se prilagodi, toda njegova hitrost, pregled nad igro in fantastične sposobnosti preigravanja mu bodo pri tem pomagali. Je igralec z vsemi lastnostmi, ki so potrebne, da bi bil pomemben igralec Manchester Uniteda v prihodnjih letih."

Welcome to the United family, @AmadDiallo79 ❤️



Get to know the latest addition to our squad 👇#MUFC — Manchester United (@ManUtd) January 7, 2021

"To so bile moje sanje. Imel sem čas, da se na to potezo pripravim tako fizično kot psihično, še naprej bom poskušal narediti vse, da se nekoč pojavim v ekipi tega fantastičnega kluba," pa je bil po podpisu vzhičen Amad Diallo.

Preberite še: