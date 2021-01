D`Aversa se vrača na trenerski stolček Parme

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jasmin Kurtić in njegovi soigralci pri italijanskem nogometnem prvoligašu Parmi niso dolgo čakali na novega trenerja, potem ko je vodstvo kluba dopoldne odstavilo Fabia Liveranija. Ekipo bo prevzel njihov stari znanec Roberto D'Aversa.

Ta je Parmo do vodil do 23. avgusta, nato pa so ga odpustili, ker je po odmoru zaradi epidemije novega koronavirusa na 13 tekmah le štirikrat zmagal.

Petinštiridesetletni D'Aversa je sicer Parmo prevzel v tretjeligaški konkurenci, nato pa jo je leta 2018 ekspresno vrnil med elito. Lani je ekipa v ligi zasedla 11. mesto.

Jasminu Kurtiću in soigralcem v tej sezoni pri Parmi ne gre po načrtih. Foto: Guliverimage

Letos ji gre slabše, saj je po le 12 točkah na 16 tekmah zdaj na mestih, ki iz serie A vodijo v nižjo ligo. V zadnjem krogu je v sredo zabeležila četrti zaporedni poraz, z 0:3 je izgubila proti Atalanti drugega slovenskega reprezentanta Josipa Iličića. To je bila pika na i, zato je moral oditi Liverani, čeprav je imel dveletno pogodbo.