Fant, za katerega je sto milijonov evrov drobiž

Finale lige Europa je zaznamoval Antoine Griezmann, ki je navdušil z dvema goloma. Madridčanom, s tem pa tudi Janu Oblaku, je francoski napadalec prinesel zmago s 3:0 in pomembno lovoriko. To je fant, ki pooseblja vrednote Atletica. Tudi zaradi njih je danes tam, kjer je. Tako dober, da se sto milijonov evrov zanj zdi drobiž.

"Žrtvovanje, trdo delo, nesebičnost in boj do zadnjega. To je Atletico Madrid," so besede, ki jih pogosto izgovarja trener Atletico Madrida Diego Simeone.

Usoda je hotela, da je vročekrvnemu Argentincu novo evropsko lovoriko prinesel prav nogometaš, ki ima vsega tega v izobilju.

Antoine Griezmann prinaša vse, na kar prisega eden izmed najboljših trenerjev na svetu, in za povrhu še prepotrebno kakovost in učinkovitost v napadu.

Govorili so, da je premajhen in prešibak

Francoz, v preteklosti je pozornost vzbujal tudi z zanimivo pričesko, ki so jo posnemali številni navijači, je do statusa, ki ga ima, prišel po trnovi poti.

Rodil se je marca 1991 v Maconu v Franciji in se z nogometom kot zelo mlad začel ukvarjati pri tamkajšnjem klubu, a ga v najstniških letih večji klubi niso upoštevali.

Bil je na številnih preizkušnjah, a nikjer ni zadovoljil odgovornih. Da je prešibak in premajhen, so ugotovili trenerji vseh klubov.

Toda ko je bil na preizkušnji pri Montpellieru in je zablestel na tekmi proti mladi ekipi PSG, je padel v oko skavtu Real Sociedada, ki je spremljal dogajanje ob igrišču. Povabil ga je v San Sebastian. Najprej na enotedensko preizkušnjo, ki se je potem razvlekla na dva tedna in nazadnje končala tako, da so mladega, takrat 14-letnega nogometaša pri Real Sociedadu povabili k sebi.

Ni mu bilo lahko, bil je najstnik, ki še nikoli ni bil zunaj francoskih meja, a je izziv sprejel. Na začetku ga je dajalo veliko domotožje, pogosto je jokal, preden je zaspal, a je preživel. Tudi po zaslugi Francoza, ki je v klubu opravljal skavtsko službo in ga vzel pod svoje okrilje.

V San Sebastianu je debitiral v članski konkurenci in kmalu zablestel. Foto: Getty Images

Dopoldne v šoli v Franciji, popoldne na treningu v Španiji

Zanimivo, dopoldne je hodil v šolo čez mejo v mestu Bayonne, popoldne pa treniral v San Sebastianu. Pridno in marljivo je delal. Verjel je, da mu bo v nogometu uspelo.

Po štirih letih igranja v mladinskem pogonu Real Sociedada je pred začetkom sezone 2009/10 dočakal priložnost med člani. Martin Lasarto je bil tisti, ki ga je poslal v ogenj.

Potem ko je na pripravljalnih tekmah pred začetkom sezone blestel, na štirih tekmah je zabil pet golov, je bilo jasno, da bo priložnost dobil tudi takrat, ko bo šlo zares. Tako je tudi bilo.

Septembra 2009 je debitiral na pokalni tekmi proti Rayu Vallecanu. Konec istega meseca je – Real Sociedad je takrat igral v drugi ligi – dočakal še prvenstveni debi in takoj zabil gol v mrežo Huelve.

Do konca sezone je redno igral in, čeprav je bil še najstnik, na 39 tekmah prispeval šest golov v sezoni, ki se je za Real Sociedad končala sijajno: s prvim mestom in vrnitvijo v prvo ligo.

Neverjeten niz sijajnih napadalcev Atletica

Sergio Agüero v majici Atletica. Foto: Reuters Griezmann je le eden v nizu številnih sijajnih napadalcev, ki so tresli mreže v dresu Atletica.



Spomnimo na Italijana Christiana Vierija, v klubu je blestel v sezoni 1997/98, Nizozemca Jimmyja Floyda Hasselbainka, ki je gole kot po tekočem traku zabijal v sezoni 1999/00 in se potem preselil v Chelsea, Fernanda Torresa, ki je v klubu tudi zdaj, a je bil zelo učinkovit predvsem med letoma 2001 in 2007, preden se je bogato prodal v Liverpool, Sergia Agüera med letoma 2006 in 2011, Urugvajca Diega Forlana, navduševal je med letoma 2007 in 2011, Radamela Falcaa, ki je bil v majici Atletica med najboljšimi evropskimi napadalci med letoma 2011 in 2013, in nazadnje še na Diega Costo.



Z vsemi so Madridčani mastno zaslužili. Tudi z zdajšnjim junakom bodo, če ga bodo prodali.

V sezoni 2010/11 so Baski obstali med elito, zasedli so 15. mesto, Griezmann pa je postregel s podobnimi številkami: 37 prvenstvenih nastopov in sedem golov.

Takrat se je že povsem ustalil v ekipi in vse bolj opozarjal nase, zato ne čudi, da so se v San Sebastianu hitro zavarovali.

Aprila 2010, takrat so lovke po njem stegovali tudi pri Lyonu, Saint-Etiennu in Auxerrju, so z njim podpisali dolgoročno pogodbo in v njo postavili odkupno klavzulo v višini kar 30 milijonov evrov.

Pozneje se je izkazalo, da so ravnali pravilno. Sezono je s sedmimi goli v 35 nastopih končal tudi leta 2012, ko je bil Real Sociedad v prvenstvu 12.

Za Real Sociedad je zabil 52 golov. Foto: Getty Images

V naslednjem letu je sledil velik preskok. Baski so bili eno izmed največjih presenečenj, pristali so na četrtem mestu in si priborili nastop v ligi prvakov. Pri 21 letih je Griezmann zabil deset golov na 34 tekmah in bil takrat že eden najboljših posameznikov lige.

V naslednji sezoni je naredil nov korak naprej, končal jo je s kar 16 goli v 36 prvenstvenih nastopih (Real Sociedad je bil sedmi), dobro je igral tudi v Evropi in jasno je bilo, da ga bodo v San Sebastianu težko zadržali. Kot je bilo jasno tudi to, da bodo z njim mastno zaslužili.

Madridčani so odšteli kar 30 milijonov evrov

Poleti 2014 je – podobno kot Jan Oblak, ki je ravno takrat prišel iz lizbonske Benfice – Atletico aktiviral odkupno klavzulo v Francozovi pogodbi, na račun Real Sociedada nakazal 30 milijonov evrov, kar je bila druga najdražja prodaja v zgodovini tega kluba, in poskrbel za okrepitev, ki si jo je zelo želel trener Madridčanov Simeone.

Argentinec, ki je dobro vedel, kaj je hotel, je to tudi dobil. Griezmann je prišel v klub, ki je sezono prej igral v finalu lige prvakov in bil v zadnjih letih vselej pri vrhu španskega prvenstva.

"Hvala vsem, ki so me pred leti zavrnili. Zdaj igram v velikem klubu, najboljši ligi na svetu in ligi prvakov. To je nagrada za moje delo in trud, ki sem ga vložil v to, da sem zdaj tu, kjer sem," je ob podpisu bogate pogodbe dejal Griezmann in poprijel za delo.

Diego Simeone je v marsičem zaslužen za njegov nogometni vzpon. Foto: Reuters

Diego Simeone je njegov veliki mentor

Najprej v rdeče-belem dresu ni bil tako zelo učinkovit, a konec leta 2014 se je vse začelo premikati na bolje.

"Bil bi nepošten, če ga ne bi pohvalil za ves trud, ki ga vlaga v nogomet. Z njim sva se veliko pogovarjala. Antoine dobro ve, da za uspeh poleg talenta, ki ga nedvomno ima, potrebuješ tudi veliko truda. Tako kot se obnaša on, bi se moral vsak nogometaš Atletica," ga je januarja 2015 pohvalil trener, pri katerem napreduje skoraj vsak nogometaš, ki sledi njegovim pravilom.

"Ko sem prišel na prvi trening Atletica, sem komajda dihal. Tako težko je bilo, a zdaj vidim, da se je obrestovalo," pa je govoril Griezmann.

"Zelo je napredoval. Poleg golov, ki jih zabija, in podaj, ki jih prispeva, veliko dela za ekipo. To je nogometaš, ki ga potrebujem," je aprila 2015 spet povedal Simeone.

Takrat je bil hitronogi in spretni Francoz že eden glavnih zvezdnikov španske lige, v kateri je Atletico ob koncu sezone zaostal le za Barcelono in Realom. V prvenstvu je zabil kar 22 golov v 37 nastopih, z dvema goloma se je izkazal tudi v ligi prvakov in se enkrat med strelce vpisal v pokalu. V obeh teh tekmovanjih je Atletico prišel do četrtfinala.

"Antoine mi je všeč, ker pred sebe vedno postavlja nove in nove izzive. Je mlad človek, ki se želi učiti. Ima vse, kar potrebuje nogometaš, da postane najboljši na svetu," je šel Simeone septembra 2015 še nekoliko dlje pri besedah, ki jih je izbral, da bi pohvalil svojega takrat že z naskokom prvega zvezdnika ekipe.

Iz reprezentance izključen zaradi veseljačenja v nočnem lokalu

Na Euru 2016 je blestel. Foto: Reuters Ko je igral še za mladince Real Sociedada, ga v Franciji tamkajšnji selektorji mlajših selekcij niso upoštevali. Ko je zaigral v članski ekipi Baskov, je leta 2010 dočakal vpoklic v reprezentanco do 19 let, s katero je istega leta na domačem evropskem prvenstvu šel do konca in osvojil naslov. Kmalu se je preselil v mlado reprezentanco, igral je tudi na svetovnem prvenstvu do 20 let.



Novembra 2012 je njegova reprezentančna kariera zastala, pri francoski nogometni zvezi so ga namreč suspendirali za eno leto, ker je med eno izmed reprezentančnih akcij brez dovoljenja odšel v nočni lokal in veseljačil do zgodnjih jutranjih ur. Pozneje težav z disciplino ni imel več.



Z zdajšnjim selektorjem članske vrste Didierjem Deschampsom, pod njegovim vodstvom je debitiral marca 2014 in bil maja istega leta med potniki za svetovno prvenstvo, nima težav. Na največjem nogometnem festivalu v Braziliji je igral na vseh tekmah, Francozi so prišli do četrtfinala. Takrat se je francoska javnost, ki je bila nad njim navdušena, kritično začela spraševati, kako so ga lahko domači klubi spregledali.



Potem je v reprezentanci postal nezamenljiv in bil pred dvema letoma, ko je Francija pred domačimi navijači izgubila finale evropskega prvenstva, s šestimi goli najboljši strelec prvenstva, izbran pa je bil tudi za najboljšega posameznika tekmovanja.



Do zdaj je za Francijo v 51 nastopih dosegel 19 golov.

Ni zvezdnik, zvezda je ekipa

"Trener in soigralci zaupajo vame. Od mene pričakujejo gole in podaje, zato se trudim, da bi upravičil njihovo zaupanje. Nisem pa zvezdnik, zvezda je celotna ekipa. Jaz sem tukaj samo zato, da še bolj napredujem in še bolj pomagam ekipi," je ob tem povedal Griezmann, ki je še naprej pridno delal, zabijal gole in z Atleticom nizal sijajne rezultate.

V družbi slovenskega vratarja Jana Oblaka pogosto zadovoljno odhaja z igrišča. Foto: Getty Images

V sezoni 2015/16 je igral še bolje. V prvenstvu se je spet ustavil pri 22 golih, štiri je dodal v pokalu, predvsem pa se izkazal v ligi prvakov.

S sedmimi goli je bil najbolj zaslužen, da se je Atletico znašel v finalu, a žal je Real, podobno kot dve leti pred tem, spet zmagal, tokrat v Milanu po enajstmetrovkah.

Tragični junak je bil tudi Griezmann, ki je že v rednem delu tekme (1:1) zapravil enajstmetrovko.

Novembra 2015 je preživljal pravo dramo

Njegova sestra Maude je preživela teroristični napad v gledališču Bataclan v Parizu novembra leta 2015, v katerem je bilo ubitih kar 89 ljudi. Medtem ko se je tam zgodil teroristični napad, ki je pretresel svet, je Griezmann nedaleč stran na štadionu Stade de France igral prijateljsko tekmo proti svetovnim prvakom Nemcem, Francozi so zmagali z 2:0.

Postal je tako vroč, da se zdi vrtoglava klavzula poceni

Poleti 2016 je blestel še na evropskem prvenstvu pred domačimi navijači in postal eden izmed najbolj vročih napadalcev na svetu. Skoraj ga ni evropskega velikana, s katerim ga takrat niso povezovali, a je ostal v Atleticu in zabijal še naprej.

Atleticu je z navdušujočo predstavo v finalu v Lyonu prinesel ligo Europa. Foto: Getty Images

V sezoni 2016/17 je dosegel 26 golov in prispeval še ogromno podaj. Lovorike spet ni bilo in vse bolj se je začelo dozdevati, da bo odšel. Zagrizla naj bi predvsem Barcelona, ki naj bi letos pozimi z njim stopila tudi v stik in si s tem nakopala bes navijačev. Te so bili pomirjeni lani poleti, ko je Griezmann utišal govorice o odhodu in podaljšal pogodbo do leta 2022, v njo pa vpisali vrtoglavo odkupno klavzulo.

Toda takrat nogometna tržnica še ni ponorela. Zdaj je drugače. Po 55 golih v zadnjih dveh letih in navdušujoči predstavi v finalu lige Europa v Lyonu se zdi sto milijonov evrov, kolikor je treba odšteti za 27-letnega napadalca, drobiž. Barcelona pa naj bi bila spet tista, ki je prva v vrsti in želi seči v žep, da bi ga rada izplačala …