Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč

Tretja nedelja v novembru je dan, posvečen vsem, ki so izgubili življenje ali bili poškodovani v prometnih nesrečah, in njihovim družinam, ki morajo nositi težo te izgube.

Na podjetju Sledenje d.o.o. smo se odločili pomagati Zavodu varna pot Ljubljana pri promociji njihovih požrtvovalnih akcij ozaveščanja glede posledic prometni nesreč, ki jih preko celega leta izvajajo njihovi člani. Zato smo jih prosili za prispevek na trenutno najbolj aktualno dogajanje.

Foto: ZVL LJ

Slovenske ceste so od osamosvojitve do danes zahtevale 7.885 življenj, poškodovanih pa je bilo kar 329.758 udeležencev. Številke, ki so dovolj zgovorne že same po sebi. Vsekakor pa ne izražajo bistvene razsežnosti posledic, ki le v enem primeru, kot to navaja stoka, zaznamuje približno 110 ljudi. Ob tem dejstvu lahko med 867.350 nemimi številkami prepoznamo družinske člane, sorodstvo, prijatelje, sošolce, sodelavce, sokrajane, kolege, profesionalne delavce v interventnih službah, zdravstvu, sociali … In če si vzamemo trenutek za razmislek in se vprašamo, kdo so ti posamezniki, ki stojijo za vsako nemo številko, za vsakim življenjem, tem brezglasnim številkam damo ime, življenjsko zgodbo, spomin tistega dne, ki postane del nas.

S tem zavedanjem in spoštovanjem do vseh, ki so nas tragično zapustili ali se hudo poškodovali na cestah, ter do svojcev, ki se soočajo s težkimi izgubami, je prvo organizirano obeleževanje spomina na žrtve prometnih nesreč že leta 1993 organizirala britanska nevladna organizacija Road Peace. Sledile so aktivnosti, podprte s strani Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč FEVR, ki so žrtvam posvetile Evropski dan spomina. Z idejo francoske nevladne organizacije Esperanza – prižiganjem lučk v spomin in sloganom "Spomni se in premisli", pa je gibanje dobilo nov zagon in se razširilo po vsem svetu.

V letu 2005 so gibanje podprli tudi Združeni narodi, leta 2007 pa je Svetovna zdravstvena organizacija imenovala tretjo nedeljo v novembru za Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč. V letu 2011 je podporo aktivnostim podal tudi Evropski parlament.

Foto: ZVL LJ Na pobudo Zavoda Varna pot smo skupaj z vladnimi in nevladnimi organizacijami Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč leta 2007 prvič obeležili tudi v Sloveniji. Od takrat tradicionalno vsako tretjo soboto v novembru obeležimo ta pomemben dan z osrednjo prireditvijo. Naklonjenost in podporo nam vsako leto izkaže Mestna občina

Ljubljana, ki nam za namen organizacije prireditve odpre vrata Rdeče dvorane v Mestni hiši. Ta gesta nam omogoča izvedbo spoštljivega in ganljivega spominskega dogodka, ki združuje vse, ki so pripravljeni prisluhniti zgodbam žrtev in njihovih svojcev ter jim izraziti podporo.

Foto: ZVL LJ Od leta 2013 pa zgodbe žrtev prometnih nesreč v glasen opomin celotni družbi združuje še Osrednji spomenik žrtvam prometnih nesreč na pokopališču Žale v Ljubljani. Je točka soočenja, miru, spokoja, sočutja, spomina in opomina. Je trenutek v prostoru, kjer sonce in sence povezujejo tisoče žrtev, njihovih bližnjih, povzročiteljev in vseh nas.

Spomenik arhitekta in akademika Marka Marijana Mušiča je v celoti narejen iz bele žile pohorskega tonalita, na njem pa so zapisani verzi slovenskega pesnika in akademika Nika Grafenauerja.

Z letom 2021 smo na globalni ravni začeli slogan za večjo varnost svetovnih cest. Slogan so podprli Združeni narodi in Svetovna zdravstvena organizacija kot rdečo nit skozi celotno Desetletje za večjo varnost v prometu 2021–2030: SPOMINJAJMO SE, POMAGAJMO in UKREPAJMO. Besede, ki poudarjajo pomen solidarnosti, sočutja in akcije. Da širši javnosti približamo nevidni svet žrtev prometnih nesreč, obeleženjem vsako leto dodamo ožji, pomenljiv slogan.

V letu 2024 smo globalno kampanjo pod sloganom TISTI DAN pripravili v Sloveniji. Gre za tisti dan, ki se je številnim globoko vtisnil v spomin in nam za vedno spremenil tok življenja. Vsak od nas ima svojo zgodbo tistega dne, ki jo svojci, prijatelji in znanci za vedno nosimo v spomin in opomin.

Prometna nesreča namreč ne izbira. Pride nenadno, udari silovito in v nas zareže z neskončno bolečino. V trenutku izgubimo vsi. Za seboj pušča tragične in nepopravljive posledice, s katerimi morajo živeti žrtve, a žal velikokrat ostanejo spregledane. Pomanjkanje informacij o žrtvah prometnih nesreč med ljudmi ustvarja ravnodušnost, zato se organizacije, kot je v Sloveniji Zavod Varna pot, po vsem svetu trudimo, da prek kampanj in obeleženj ob Svetovnem dnevu žrtev prometnih nesreč pridobimo pozornost, ki jim predstavlja spodbudo, podporo in razumevanje. Letos nam je s svojimi prizadevanji uspelo povezati tri največja globalna združenja s področja podpore žrtvam, na kar smo še posebej ponosni in nam daje potrditev, da svoje poslanstvo opravljamo dobro.

Zadnje potrjuje tudi uspešno izvajanje programa podpore žrtvam Skupaj iz stiske. Ko za človeka preproste stvari postanejo zapletene, nič ni več tako, kot je bilo. Sprašuje se, zakaj se je to zgodilo ravno njemu. Doživlja občutke, da je sam z bolečino, da ga nihče ne razume. Lahko se pojavijo jeza, tesnoba, žalost, občutki osamljenosti in izguba smisla v življenju. Biti v takšni stiski, kaj šele nadaljevati svoje življenje, je velikokrat pretežko, da bi zmogli sami. Ker se tega še predobro zavedamo, v Zavodu Varna pot žrtvam nudimo psihološko pomoč, ki temelji na kognitivno-vedenjski terapiji, izvajajo pa jo za to visoko usposobljeni psihologi. Ljudem prinaša novo upanje, jih opolnomoči za nove, drugačne življenjske poti, na katerih najdejo nov smisel, ki ga širijo med druge.

Vso to sporočilnost bomo letos v Sloveniji ponesli med širšo javnost že osemnajstič in želimo si, da Svetovni dan spomina nikakor ne bi bil dan žalovanja, temveč dan upanja, povezanosti, empatije in spodbude, da vsak od nas ne ostane le nemi opazovalec, temveč aktiven člen v prizadevanjih za varnejše ceste in sočutnejšo družbo.

Foto: ZVL LJ

Žrtve prometnih nesreč niso le številke – so zgodbe, ki jih nosijo njihovi svojci, prijatelji in vsi, ki se jih je nesreča dotaknila. S spominom na njihove usode postanimo odgovornejši vozniki, pozorni pešci in zavzeti državljani. Vsako dejanje prijaznosti, previdnosti in empatije prispeva k varnosti in zmanjšanju posledic, ki ga prometne nesreče puščajo za seboj.

vsak od nas šteje. Spomnimo se, pomagajmo in ukrepajmo – da bo vsak korak na cesti varen. Ker

