Črni petek – največji prihranek za morski dopust 2025!

Črni petek je tukaj! To je idealen čas za rezervacijo dopusta na morju za leto 2025, saj lahko prav zdaj dosežete največji možni prihranek.

Sprejmite modro odločitev

Ni absolutno nobenega razloga, da ne bi že danes izkoristili priložnosti in si zagotovili nastanitev v hotelu ob plaži za poletje 2025. Če se vaši načrti spremenijo, lahko kadarkoli prekličete svojo rezervacijo. Poleg tega so vam trenutno na voljo najatraktivnejši termini in najboljše sobe, ki bodo kmalu zasedene.

Da bi vam olajšali izbiro, smo izbrali nekaj odličnih ponudb za hotele v Dalmaciji s prihrankom do 35 odstotkov.

Aktivni dopust

Bol na otoku Braču je destinacija, ki je kot nalašč za aktivne ljudi, ki svoj športni življenjski slog ohranjajo tudi med dopustom. Desetine kilometrov kolesarskih poti, ki prepredajo otok, srfanje okoli Zlatega rta, 20 peščenih teniških igrišč, potapljaške pustolovščine, so le nekatere izmed športnih vsebin, ki so vam na voljo. Nastanitev poiščite v Bluesun hotelu Elaphusa.

Družinski dopust

Tučepi slovijo kot idealna destinacija za starše z otroki. Dolge plaže, obdane s senco borovcev, in odlični hoteli so le pet minut vožnje od Makarske. Tiste, ki iščejo dopust brez kakršnihkoli obveznosti v Bluesun hotelu Neptun, čaka "all-inclusive" ponudba in vrhunske vsebine za otroke. Zraven hotela je tudi športni center.

Romantični dopust

Če iščete mesto, kam bi šli na morje v dvoje, je naše priporočilo kraj najlepših plaž Makarske riviere – Brela. Med številnimi odličnimi hoteli izpostavljamo arhitekturno remek delo – Bluesunov hotel Soline. Romantične večerje na terasi hotela, večerni sprehodi do Kamena Brela ob sončnem zahodu, jutranja osvežitev na plaži Punta rata z razgledom na Biokovo … Ni boljšega.

Dopust s petimi zvezdicami Če si želite luksuznega dopusta, kjer je vse ukrojeno v skladu z vašimi potrebami, hrana vrhunska, razgled iz sob pa dih jemajoč, izberite Bluesun hotel Jadran. S svojimi Deluxe sobami, iz katerih se izstopa neposredno v bazen, infinity bazenom, teraso nad plažo in bogato zgodovino, je Jadran prava izbira. Celotno Bluesunovo ponudbo za Črni petek si oglejte TUKAJ.

