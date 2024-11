Unikatni slovenski leseni izdelki #nagradnaigra

Leseni izdelki, ki ohranjajo tradicijo slovenske ljudske umetnosti, so vedno zanimivo darilo ali spominek, ki ga še posebej radi kupujejo tujci, ki obiščejo našo deželo. Med najbolj priljubljenimi so zagotovo reprodukcije znanih motivov panjskih končnic, pa tudi lesene klobase kot simbol naše kranjske. Slovenija se lahko pohvali s 65-odstotno pokritostjo z gozdovi in izdelovanje lesenih izdelkov je tako še vedno zelo priljubljena obrt. Največ izdelkov je iz češnjevega, javorjevega in bukovega lesa. Ker prihaja čas obdarovanj, smo se pogovarjali z Janjo Godec, ki vodi manjše družinsko podjetje Woodjana iz Ljubljane, kjer izdelujejo in prodajajo izdelke že več kot 30 let.

Panjske končnice predstavljajo pravo etnografsko zakladnico Slovenije. Poslikane deščice, ki zapirajo čebelji panj vrste kranjič, so čebelarji nameščali na svoje panje, da bi jih ločili med seboj in od tujih. Segajo v sredino 18. stoletja, znanih pa je več kot 600 motivov.

Tukaj lahko najdete še več iz naše palete panjskih končnic.

Janja, kateri izdelki so najbolj priljubljeni oz. jih prodate največ?

Najbolj priljubljen je nedvomno Advokat – ta končnica predstavlja dva kmeta, ki se kregata za kravo, tretja oseba – torej advokat, pa jo molze. Je prispodoba za pregovor: kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima. Ta motiv je znan po vsem svetu. Izjemno priljubljen je tudi Hudič brusi babi jezik. Ker ženske preveč govorimo, jim tako hudič obrusi jezik. Med najbolj prodajanimi pa je še motiv Čarobni mlin, kjer mož nosi v košu staro ženo v mlin, iz njega pa pride mlado dekle.

Zanimivih motivov je res veliko, poleg teh klasičnih pa včasih naredimo tudi kakšnega aktualnega. Spominjam se, ko smo ob obisku Busha in Putina v Sloveniji leta 2001 naredili končnico z njunima podobama. In res veliko smo jih takrat prodali prav ameriškim turistom.

Ste kakšno naredili tudi z Melanijo Trump oziroma razmišljate, da bi jo ... ali morda s kakšno drugo znano osebnostjo?

Ja, tudi to imamo zdaj v načrtu. Melanija bo spet prva dama Amerike in Sevnica bo še bolj obiskana. Tako da bi morda svoje končnice z Melanijo lahko ponudili prav v njihovem kraju.

Koliko časa pa porabite za izdelavo in poslikavo ene končnice?

Kar nekaj časa. Na smrekov les, ki ga nažagamo na ploščice z dimenzijo 30 krat 12,5 centimetra, kar ustreza velikosti panja na čebelnjaku, naredimo podlago, nato natisnemo in ročno dopolnimo motiv. Na drugi strani ploščice naredimo luknjo, da jo lahko obesimo. Na hrbtno stran tudi nalepimo razlago panjskih končnic v treh jezikih (slovenskem, angleškem in nemškem). Zanimivo je, da jih ljudje vseh generacij še vedno to radi kupujejo, bodisi zase bodisi za darilo prijateljem čebelarjem.

Kakšne so cene teh končnic?

Od 18 do 30 evrov. Odvisno od motiva in velikosti.

Izdelujete pa še druge zanimive izdelke, tudi bolj priročne. Kaj vse?

Lesene belokranjske pisanice, stenske ure, lesene okraske, magnetke in seveda pripomočke za gospodinjstvo. Od različnih lesenih žlic, kuhalnic, vilic, špatul, vreten za med, lesenih terilnikov za orehe, lesenih posod, lopatk za začimbe pa do lesenih igrač. Predvsem je pomembno, da je izdelek lep in ima tudi uporabno vrednost. Ste že slišali za lesene klobase? Tudi te imamo! Turistom, ki so naši največji kupci, radi povemo o lepotah naše Slovenije, domači kulinariki in drugih zanimivostih.

Nekaj posebnega so zatiči ali zagozde za vrata. Zanimivi so tudi leseni jurčki, ki se uporabljajo za trenje orehov. Izdelani so strojno in strejo še tako trde lupine. Terilci za orehe so zelo uporabni, saj lupina ostane v notranjosti stebla jurčka in se ne razleti po vsej kuhinji. Zelo priljubljen je tudi leseni JOJO, skoraj pozabljena didaktična igrača, na katere smo natisnili različne pasme kužkov in muc. Imamo pa tudi leseni nakit. Leseni uhani so lahki, modni in primerni za vse letne čase. Lahko so v naravnih barvah, zadnje čase se poigravamo z barvami in različnimi posipi.

Poglejte zanimive lesene jurčke.

Fotogalerija 1 / 3 / 3

Ali izdelke personalizirate oziroma jih naredite po željah kupcev?

V obdobju že pozabljene korone smo dobili zamisel, da oplemenitimo npr. kuhalnice iz češnjevega lesa. V "glave" kuhalnic smo izrezali emotikone. Pripravili smo t. i. Lucky pair, špatulo in okroglo kuhalnico, ki imata obrazek s pozitivnimi emocijami. Povezali smo ju z "rafijo" in nov izdelek je bil rojen. Naša strast je, da radi uresničujemo želje in ideje za naše lesene izdelke. Lahko jih opremimo z logotipom podjetja, imenom kraja ali obdarovanca. Ravno zato so nam najljubši prav personalizirani izdelki.

Fotogalerija 1 / 6 / 6