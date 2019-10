V živo: Chelsea in Tottenham branita domači trdnjavi

V 9. krogu angleške premier lige je danes na sporedu večina tekem, kar osem. Prvak Manchester City zvečer gostuje pri Crystal Palacu, na delu pa sta že Chelsea, ki gosti Newcastle, in Tottenham, ki se meri z Watfordom. V nedeljo bo na sporedu največji derbi angleškega nogometa, na Old Traffordu se bosta udarila Manchester United in Liverpool, ki je na vrhu lestvice in je stoodstoten. Rdečim vragom gre precej slabše, trenutno so šele 12. in imajo kar 15 točk manj. V ponedeljek bosta krog sklenila Sheffield United in Arsenal.