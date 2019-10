V živo: Volkovi šokirali City, Liverpool že na +8!

Vodilni Liverpool je že v soboto z 2:1 premagal Leicester City. Zmagoviti zadetek pa je globoko v sodnikovem podaljšku z bele točke dosegel James Milner.

Stoodstotni izkupiček Liverpoola se je znašel v veliki nevarnosti, a so se rdeči rešili z zadetkom izkušenega angleškega vezista, ki je v peti minuti sodnikovega podaljška z bele točke odločil zmagovalca (2:1). Pred tem je Leicester City povzročal rdečim velike težave, po zadetku Jamesa Maddisona pa v 80. minuti izenačil na 1:1.

Tottenham padel v hudo krizo

Trenerju Tottenhamu Mauriciu Pochettinu se trese stolček. Foto: Reuters Kalvarija Tottenhama se nadaljuje, po ponižanju v ligi prvakov, ko ga je na domačem terenu s 7:2 premagal münchenski Bayern, v soboto pa so doživeli nov boleč poraz in ob tem izgubili še prvega vratarja Huga Llorisa. Francoz je v tretji minuti tekme prejel zadetek, pri posredovanju pa je nerodno skočil, spodvilo mu je gleženj na desni nogi, pri padcu pa se je poskušal ujeti z levo roko in si grdo poškodoval komolec (obrnilo mu ga je v nenaravno smer). V hudih bolečinah so vratarja na nosilih odnesli z igrišča in odpeljali v bolnišnico. V vratih Tottenhama ga je nadomestil Argentinec Paulo Gazzaniga.

Angleško prvenstvo, 8. krog:

Lestvica: