De Gea in Rashford junaka rdečih vragov, ki so utišali Wembley

V 22. krogu angleške premier lige so bile vse oči usmerjene proti Wembleyju, kjer se je odvila poslastica med Tottenhamom in Manchester Unitedom. Za zmago rdečih vragov je z golom v 44. minuti poskrbel Marcus Rashford. Manchester United je pod vodstvom novega trenerja Oleja Gunnarja Solskjaerja na šestih tekmah šestkrat zmagal. Prvak Manchester City bo v ponedeljek gostil Wolverhampton.

Derbi na Wembleyju, ki si ga je ogledalo več kot 80 tisoč ljudi, je ob zaključku prvega polčasa odločil Marcus Rashford, ki je zadel v protinapadu po podaji Paula Pogbaja. V drugem polčasu so domači silovito pritisnili, a v vratih Manchester Untiteda se je s številnimi obrambami izkazal vratar David de Gea.

Rdeči vragi pod vodstvom novega trenerja še ne poznajo poraza, dobili so kar šest tekem zapored. Ole Gunnar Solskjaer je s tem dosežkom postavil klubski rekord, saj noben trener na klopi Uniteda v celotni zgodovini ni dobil uvodnih šest tekem. Manchester United je zdaj z 41 točkami na prvenstveni lestvici ujel Arsenal, Tottenham ostaja na tretjem mestu z 48 točkami.

Ena od številnih obramb de Gee:

Can somebody check if De Gea is wearing ball magnets in his boots and gloves 🙄#TOTMUN pic.twitter.com/zxKSZZ9iP4 — AH (@KIoppology) January 13, 2019

Liverpool in Chelsea uspešna, Arsenal poražen

Za uvod v 22. krog je West Ham porazil Arsenal (1:0). Vodilni Liverpool, ki je v prejšnjem krogu doživel prvi prvenstveni poraz v sezoni, med tednom pa klonil tudi v pokalu, se je na gostovanju pri Brighton&Hoveju vrnil v zmagovito formo.

Navijači Liverpoola so si oddahnili, ko je egiptovski ostrostrelec Mohamed Salah v 49. minuti obračuna v Brightonu zatresel mrežo domačega vratarja Davida Buttona. Salah je streljal z 11 metrov, to pa je bila kazen za prekršek Martina Montoyje, ki je minuto pred tem prodor najnevarnejšega strelca Liverpoola ustavil z vlečenjem za dres. Pri 1:0 za goste je ostalo do konca tekme, Liverpool ostaja trdno na prvem mestu premier lige. Salah se je s 14. golom v sezoni na vrhu lestvice strelcev pridružil Pierru-Emericku Aubameyangu in Harryju Kanu.

Huddersfield Town Jona Gorenca Stankovića je prišel do točke v Cardiffu. Slovenec je spet obsedel na klopi za rezerviste. Chelsea je z 2:1 odpravil Newcastle.