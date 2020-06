Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri Chelseaju so za Kaia Havertza, ki je trenutno sicer poškodovan, pripravljeni odšteti rekordno vsoto, trdijo številni otoški mediji.

Pri Chelseaju so za Kaia Havertza, ki je trenutno sicer poškodovan, pripravljeni odšteti rekordno vsoto, trdijo številni otoški mediji. Foto: Reuters

Prihod Hakima Ziyecha iz Ajaxa so uradno potrdili že pred časom, z odličnim napadalcem RB Leipziga Timom Wernerjem naj bi bili dogovorjeni, zdaj pa naj bi pri Chelseaju šli v akcijo za še enega nemškega nogometnega zvezdnika. Želijo si pripeljati Kaia Havertza, ki navdušuje v majici Bayerja Leverkusna in je trenutno eden najbolj vročih nogometašev prve nemške lige.

Chelsea zaradi kazni Evropske nogometne zveze (Uefa) leto dni ni smel nakupovati, zdaj pa so se Londončani, na čelu katerih sedi ruski milijarder Roman Abramovič, očitno odločili, da nadoknadijo zamujeno.

Za Hakima Ziyecha, maroškega zvezdnika Ajaxa, bodo v blagajno Amsterdamčanov nakazali 42 milijonov evrov. Dogovorjeni naj bi bili tudi za soigralca Kevina Kampla pri RB Leipzigu Tima Wernerja, za katerega bodo menda odšteli okroglih 60 milijonov evrov.

Zdaj naj bi te številke še presegli. Otoški mediji namreč pišejo o tem, da so vrgli lovke v smeri Kaia Havertza, mladega zvezdnika Bayerja Leverkusna. Ta je pred kratkim postal prvi nogometaš v najboljši nemški nogometni ligi, ki je 35 golov v tem tekmovanjem zbral pred 21. letom starosti.

Ofenzivni vezist, ki je navduševal predvsem, odkar se je nemška bundesliga vrnila v pogon, in na prvih štirih tekmah zabil pet golov, kljub mladosti pa nekajkrat že nosil kapetanski trak Bayerja, sicer ni nikakršna novost. Nase opozarja že nekaj časa, tako da se je znašel na radarju številnih velikanov.

Povezovali so ga tudi s selitvijo v Liverpool, Manchester United, Bayern München in še nekatere superkategornike evropskega nogometa, a če gre verjeti otoškim medijem, naj bi bil zdaj najbližje selitvi v London.

Roman Abramovič očitno prenavlja moštvo londonskega Chelseaja. Foto: Reuters

Bo Roman Abramovič poskrbel za rekord?

Pri Chelseaju naj bi bili zanj pripravljeni odšteti kar 85 milijonov evrov, kar je zagotovo ponudba, ki je pri Bayerju, s katerim ima pogodbo sklenjeno do leta 2022, ne bodo mogli zavrniti.

Če se bo prestop res zgodil, višina odškodnine pa bo višja od 80 milijonov evrov, bo Abramovič poskrbel za rekorden nakup na Stamford Bridgeu. Leta 2018 je za španskega vratarja Kepo Arrizabalango Athletic Bilbau odštel okroglih 80 milijonov evrov.

Havertz je sicer prihaja iz mladinske šole nemškega prvoligaša iz Leverkusna, pri katerem je med člani odigral že 143 tekem v vseh tekmovanjih, zabil 43 golov in prispeval še 30 asistenc. V njegovem dresu je debitiral oktobra 2016, ko je bil star vsega 17 let. Pohvali se lahko tudi s sedmimi nastopi v majici nemške reprezentance, za katero je odigral sedem tekem in dosegel en gol. Za svetovne prvake iz leta 2014 je z 19 leti debitiral septembra 2018.