Antony po dveh treningih že igra večni derbi?

Dvoboj za najboljšega v Liverpoolu med Evertonom in Liverpoolom bo že 292. v zgodovini. Everton v tej sezoni sploh še ni zmagal in je s tremi točkami na skromnem 17. mestu, Liverpool pa je po uvodnih treh spodrsljajih zadnji dve tekmi vendarle dobil in dal kar 11 golov. Redsi so z osmimi točkami šesti in sedem točk za vodilnim Arsenalom. Po treh tekmah suspenza se v postavo Liverpoola vrača Darwin Núñez.

Arsenal je prvič po 18 letih sezono začel s petimi zaporednimi zmagami. Za konec šestega kroga zdaj igrajo z večnim tekmecem Manchester Unitedom. Ta je sezono začel z dvema porazoma, nato pa tri tekme dobil. Ta teden se je okrepil še z Brazilcem Antonyjem. Na zadnji medsebojni tekmi je spomladi Arsenal zmagal s 3:1. Ne gre pa najbolje topničarjem na Old Traffordu. Na zadnjih petnajstih gostovanjih v gledališču sanj, kot imenujejo ta stadion, so zmagali samo enkrat. To bo njihov 238. dvoboj v zgodovini, z 98 zmagami so uspešnejši rdeči vragi.

📽️ See @Antony00 and @HecoDubravka in United training for the first time in the latest United Daily 👇#MUFC — Manchester United (@ManUtd) September 2, 2022

Antony je po prihodu iz Amsterdama v petek opravil prvi skupni trening z novimi soigralci, v soboto bo še enega. In po njem se bo trener Erik ten Hag odločil, ali bo Brazilec za Manchester United debitiral že v nedeljo proti Arsenalu.

Angleško prvenstvo, 6. krog: Sobota, 3. september:

13.30 Everton - Liverpool

16.00 Brentford - Leeds

16.00 Chelsea - West Ham

16.00 Newcastle - Crystal Palace

16.00 Tottenham - Fulham

16.00 Wolverhampton - Southampton

18.30 Aston Villa - Manchester City Nedelja, 4. september:

15.00 Brighton - Leicester

17.30 Manchester United - Arsenal