Jose Mourinho s Tottenhamom ponižal Rdeče vrage

Nogometaši Chelseaja so v 4. kroga angleškega prvenstva ugnali Crystal Palace s 4:0, Everton je na krilih dvakratnega strelca Jamesa Rodrigueza premagal Brighton (4:2), ohranil stoodstotni izkupiček v tej sezoni in prevzel vodilni položaj. Manchester City je remiziral pri drugoligaškem prvaku Leedsu in povečal zaostanek za vodilnimi, Leicester City pa je presenetljivo ostal praznih rok doma proti West Hamu. Tottenham je v nedeljo kar s 6:1 premagal Manchester United.

Na Old Traffordu je gostoval Mourinhov Tottenham in domačim Rdečim vragom odčital lekcijo. Londončani so Manchester United ponižali s 6:1, po dva gola sta zabila Korejec Heung-Min Son in Anglež Harry Kane, domači pa so že v 27, minuti ostali le z desetimi možmi v polju, ko je bil zaradi grobosti z rdečim kartonom kaznovan Anthony Martial.

Branilec naslova Liverpoola se bo v zadnji tekmi kroga predstavil v Birminghamu.

Everton stoodstoten

Everton je v tej sezoni pod vodstvom Carla Ancelottija neustavljiv. Na četrtem dvoboju je pozdravil še četrto zmago in se s stoodstotnim izkupičkom povzpel na vrh razpredelnice. Tokrat je moštvo iz Liverpoola s 4:2 odpravilo Brighton. Mrežo gostov je kot prvi načel Dominic Calvert-Lewin. To je bil že njegov 6. zadetek v tej sezoni, s katerim je poskočil na prvo mesto med najboljšimi strelci tekmovanja. Pri Evertonu je bil proti Brightonu zelo razigran James Rodriguez. Kolumbijec je po prihodu iz Madrida zadel v polno že trikrat.

Leicester City je v nedeljo doživel hud domač poraz proti West Hamu. Foto: Reuters

Manchester City je v soboto gostoval v Leedsu in osvojil točko. Raheem Sterling je popeljal goste v vodstvo, v 59. minuti je izenačil Rodrigo, veliko priložnost za zmago pa je v zadnjih minutah zapravil Patrick Bamford. Takrat se je izkazal vratar Cityja Ederson.

Poker Chelseaja v drugem polčasu

Med strelce se je pri Chelseaju vpisal tudi Kurt Zouma. Foto: Reuters Modri iz Londona so po zaslugi najboljšega polčasa sezone 2020/21 ugnali Crystal Palace. V drugem polčasu so povsem nadigrali tekmeca. Poletni novinec Ben Chilwell, ki se je na Stamford Bridge preselil iz vrst Leicester Cityja, je popeljal gostitelje v vodstvo, nato pa prispeval še podajo. To je bil prvi zadetek 23-letnega Angleža v modrem dresu, ki je odigral jubilejno stoto tekmo v premier league. Na vratih Chelseaja je prvič v prvenstvu stal Edouard Mendy, v polno je zadel francoski branilec Kurt Zouma, italijanski reprezentant Jorginho pa je bil dvakrat uspešen z bele točke.

Angleško prvenstvo, 4. krog: Sobota, 3. oktober:

Chelsea : Crystal Palace 4:0 (0:0)

Chilwell 50., Zouma 66., Jorginho 78./11-m, 82./11-m Everton : Brighton & Hove Albion 4:2 (2:1)

Calvert-Lewin 16., Mina 45., James Rodriguez 52., 70.; Maupay 41., Bissouma 90.



Leeds United : Manchester City 1:1 (0:1)

Rodrigo 59.; Sterling 17.



Newcastle : Burnley 3:1 (1:0)

Saint-Maximin 14., Wilson 65., 77./11-m; Westwood 61. Nedelja, 4. oktober:

Leicester City : West Ham 0:3 (0:2)

Antonio 14., Formals 34., Bowen 83.



Southampton : WBA 2:0 (1:0)

Djenepo 41., Romeu 69.



Arsenal : Sheffield United 2:1 (0:0)

Saka 61., Pepe 64.; McGoldrick 83.



Wolverhampton : Fulham 1:0 (0:0)

Neto 56.



Manchester United : Tottenham 1:6 (1:4)

Fernandes 2/11-m; Ndombele 4., Son 7., 37., Kane 30., 79./11-m, Aurier 51.; RK: Martial 27./Man Utd,



20.15 Aston Villa - Liverpool