Norišnica na Otoku, obeta se veledrama do zadnje sekunde!

Na Otoku se danes obeta zelo pester zadnji krog angleškega prvenstva, v središču pozornosti pa bodo štiri tekme, na katerih se bo odločalo o tem, kdo se bo pridružil prvaku Liverpoolu in podprvaku Arsenalu na seznamu angleških udeležencev lige prvakov. Teh bo v prihodnji sezoni kar šest, saj si je ta privilegij prek evropske lige zagotovil tudi Tottenham, za zadnje tri vstopnice pa se poteguje pet klubov. To so Manchester City (68 točk), Newcastle, Chelsea in Aston Villa (vsi 66) ter Nottingham (65). Obeta se torej nepozabna nedelja. Šov se začenja ob 17. uri.

Nedelja, 25. maj:

Angleško prvenstvo bo danes ponudilo imeniten sklep sezone, na katerem se bodo delile še zadnje tri vstopnice za ligo prvakov. Za njih se potegujejo Manchester City (68 točk), Newcastle, Chelsea in Aston Villa (vsi 66) ter Nottingham (65). V najboljšem položaju je tako City, ki bo v zadnjem krogu gostoval pri Fulhamu. Za uresničitev cilja, ne da bi bili odvisni od razpleta na preostalih srečanjih, bi zadoščala že točka. Statistika je velik zaveznik Cityja, saj je zadnji poraz proti Fulhamu doživel aprila 2009. Še več, trener londonskega kluba Marco Silva je v karieri izgubil vseh 14 tekem, na katerih se je meril proti ekipi, ki ji poveljuje Josep Guardiola.

Aston Villa je bila v tej sezoni v ligi prvakov drugi najuspešnejši angleški klub. Dlje se je prebil le Arsenal. Foto: Reuters

Aston Villa, ki je nanizala tri zmage, bo v sklepnem dejanju sezone gostovala pri Manchester Unitedu. Na Old Traffordu po zgodovinskem debaklu, saj v zadnji krog vstopajo s 16. mesta, v sezoni pa si znova niso priigrali nobene lovorike, za nameček pa ostali tudi brez evropske vstopnice, vladata nezadovoljstvo in depresija. Izbrance Rubena Amorima čaka zahteven izziv, saj prihaja motiviran tekmec iz Birminghama, ki se je v tej sezoni v ligi prvakov uvrstil med osem najboljših in želi še naprej igrati med elito.

V Nottinghamu bi znalo biti še vroče

Chelsea bo v nedeljo gostoval v Nottinghamu, v sredo pa ga že čaka finale konferenčne lige v Vroclavu. Foto: Reuters Na dobri poti, da si zagotovi nastop v ligi prvakov, je Newcastle. V zadnjem krogu ima najlažji razpored na papirju, saj gosti Everton, ki si je že zagotovil obstanek. Srake so na St. James Parku dobile zadnjih šest domačih tekem, gol razlika pa je naravnost imenitna (20:5). Everton po drugi strani ni zmagal v Newcastlu že šest let.

Najbolj vroče bi znalo biti v Nottinghamu, kjer se bosta udarila neposredna tekmeca za ligo prvakov. To sta Nottingham Forest, pri katerem opravlja Miran Pavlin vlogo tehničnega direktorja, in Cheslea. Forest je nazadnje igral v največjem evropskem tekmovanju v sezoni 1980/81, v boju za dragoceno vozovnico pa ni odvisen zgolj od sebe. Tudi v primeru, če doma premaga modre iz Londona, si morata Newcastle oziroma Aston Villa privoščiti spodrsljaj, če bi želeli na City Groundu proslavljati imeniten uspeh. Chelsea je dobil šest od zadnjih sedmih tekem v vseh tekmovanjih, pod vodstvom Enza Maresce pa lahko osvoji še evropsko lovoriko. V sredo ga čaka finale konferenčne lige na Poljskem proti Betisu.

V Evropo tudi osmouvrščeni angleški prvoligaš?

Crystal Palace, ki je osvojil pokal FA in bo nastopil v ligi Europa, bo v zadnjem krogu gostoval pri prvaku Liverpoolu. Foto: Reuters Razplet pokala FA, ki ga je prejšnji teden osvojil Crystal Palace, je poskrbel za pravo zmedo glede delitve preostalih evropskih vozovnic. Če bi slavil Manchester City, bi se sedmouvrščeni uvrstil v ligo Europa, osmi pa v konferenčno ligo. Zaplete pa se, če Chelsea slavi v konferenčni ligi, v premier ligi pa ostane med petimi najboljšimi, saj se potem kvalificira v ligo prvakov. A njegova vozovnica za ligo Europa se ne prenese na naslednje moštvo na lestvici in sedmouvrščeni odhaja v konferenčno ligo.

To je hud udarec za Brentford, Brighton, Bournemouth in Fulham, ki še lahko končajo kot osmi. Njihove sanje o nastopu v Evropi lahko uresniči zgolj še nor scenarij. Chelsea bi moral namreč osvojiti končno sedmo mesto v premier ligi, hkrati pa slaviti v konferenčni. S tem bi si namreč zagotovil nastop v ligi Europa, vstopnico za konferenčno ligo pa prepustil osmouvrščenemu.

Angleško prvenstvo, 37. krog:

Nedelja, 25. maj:

