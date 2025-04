V živo: Liverpool slavi, samo še polčas oddaljen od 20. zvezdice

Na Otoku se odvija 34. krog angleškega prvenstva, v katerem bi že to nedeljo lahko postal znan prvak. Liverpool potrebuje le še točko na zadnjih petih tekmah. Reds ob 17.30 igrajo s Tottenhamom in ob polčasu vodijo s 3:1. Pred tem je bil na delu Manchester United, ki v Bournemouthu igral 1:1, točko je v 96. minuti rešil Rasmus Hojlund. Arsenal je v sredo z 2:2 remiziral s Crystal Palacem. Manchester City je v torek na derbiju na domačem igrišču z 2:1 premagal Aston Villo, za tri točke sinjemodrih, ki so zelo pomembne v boju za ligo prvakov v prihodnji sezoni, pa je v 94. minuti zadel Matheus Nunes.

Liverpool je že ob polčasu vodil s 3:1. Strelci pa Luis Diaz, Alexis Mac Allister in Cody Gakpo. Foto: Reuters

Foto: Reuters V tem krogu bi tako lahko postal znan novi prvak. Reds imajo vse v svojih rokah. Liverpool bi se z morebitnim 20. naslovom angleškega prvaka, sicer drugim od nastanka premier lige, na vrhu po številu lovorik izenačil z Manchestrom Unitedom, ki je prav tako 20-krat postal angleški prvak, nazadnje v sezoni 2012/13. Liverpool je nazadnje na vrhu Anglije stal v koronski sezoni 2019/20. Na tretjem mestu je Arsenal s 13 naslovi. Zadnje štiri naslove v premier ligi je pobral Manchester City, skupno pa šest od zadnjih sedmih sezon.

V Liverpoolu so slavili že pred odločilno tekmo:

Man City do pomembne zmage v boju za Evropo

Krog sta z derbijem na stadionu Etihad odprla Manchester City in Aston Villa. Domači so hitro povedli, že v sedmi minuti je za 1:0 zadel Bernardo Silva. A nogometaši Aston Ville so hitro odgovorili, saj je v 18. minuti z enajstmetrovke izid na 1:1 poravnal Marcus Rashford, ki je na začetku drugega polčasa zadel še vratnico. Ko je že delovalo, da se bo srečanje končalo z delitvijo točk, pa je v 94. minuti za izjemno pomembne tri točke sinjemodrih poskrbel Matheus Nunes. Ta je izkoristil lep prodor in mojstrsko podajo Jeremyja Dakuja na drugo vratnico.

Manchester City je zabeležil pomembno zmago. Foto: Reuters

City je imel terensko premoč, tudi nekaj več priložnosti, a dolgo je kazalo, da bo Villa po dolgem času na gostovanju pri Cityju osvojila točko (zmagala ni že od leta 2007). Toda naletov domačih, ki so tudi prekinili serijo petih zaporednih zmag ekipe iz Birminghama, ni zdržala.

Arsenal je na sredinem spopadu s Crystal Palacem, kjer je nujno potreboval vse tri točke, če bi se želel še teoretično vmešati v boj za naslov, v tretji minuti povedel prek Jakuba Kiwiorja. V 27. je Eberechi Eze goste vrnil v igro, v 40. pa je Leandro Trossard spet poskrbel za navdušenje na Emiratesu. A Jean Philippe Mateta je imel drugačne načrte in v 83. minuti poskrbel za remi.

Chelsea in Newcastle do pomembnih točk

Sobotno dogajanje se je začelo na Stamford Bridgeu, kjer je Chelsea gostil Everton. Blues so z zadetkom Nicolasa Jacksona v 27. minuti slavili minimalno zmago in prišli do pomembnih treh točk v boju za mesta, ki v prihodnji sezoni vodijo v ligo prvakov.

Chelsea je ugnal Everton. Foto: Reuters

Z zmago s 3:0 proti Ipswichu je nato na tretje mesto znova skočil Newcastle. Srake so izkoristile zgodnjo izključitev Benjamina Johnsona, ki je moral po dveh rumenih kartonih pod prho že v 37. minuti. Še pred polčasom je najstrožjo kazen uspešno realiziral Alexander Isak, zmago domačih pa sta v drugih 45 minutah potrdila Dan Burn in Will Osula.

Zmago pri odpisanem Southamptonu z 2:1 je zabeležil tudi Fulham in ohranil upanje v boju za mesta za nastop v evropskih tekmovanjih. Enako je storil Brighton, ki je doma s 3:2 ugnal West Ham. Wolverhampton je nove tri točke vpisal proti predzadnjemu Leicestru (3:0).

