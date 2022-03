Noro, kakšna predstava Cristiana Ronalda! Padel je svetovni rekord.

Ronaldo se je v soboto, 13. marca 2022 vpisal v zgodovino, saj je postal najboljši strelec vseh časov. Po podatkih, dostopnih Mednarodni nogometni zvezi (Fifa), ga ni nogometaša, ki ne bi v svoji karieri dosegel tako veliko zadetkov na uradnih tekmah.

Cristiano Ronaldo’s 807 goals breakdown:



• 450 for Real Madrid.

• 136 for Manchester United.

• 115 for Portugal.

• 101 for Juventus.

• 5 for Sporting.



The only player in history to score 100+ for 4 different teams. pic.twitter.com/a759Vcjl6a