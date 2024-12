V angleški nogometni premier ligi že tradicionalno v času božično-novoletnih praznikov odigrajo tekme kar štirih krogov, to soboto in nedeljo najprej 17. kroga. Ob 13.30 se dogajanje začenja z obračunom Aston Ville in ranjenega Manchestra Cityja, v nedeljo ob 17.30 pa se bo končalo s tekmo med Tottenhamom in vodilnim Liverpoolom.

Porazi Cityja so se v minulih tednih kar vrstili. Foto: Reuters Aston Villa je bila najlepše presenečenje prejšnje sezone v premier ligi, Manchester City pa serijski prvak. To sezono pa ne enim ne drugim ne gre tako dobro. Trenutno sedma Villa (25 točk) je na zadnjih petih tekmah zmagala dvakrat, peti City (27) samo enkrat. Sinjemodri imajo v vseh tekmovanjih na zadnjih 11 tekmah, ko so padli v globoko krizo, osem porazov, dva remija in omenjeno eno samo zmago (proti Nottinghamu). Ekipa Pepa Guradiole ima zdaj še eno dodatno težavo, zaradi poškodbe mišice bo vsaj tri tedne manjkal branilec Ruben Dias. Poškodoval se je ob porazu na mestnem derbiju z Unitedom. Se je pa vsaj na treninge po poškodbi vrnil Manuel Akanji.

S tekmo manj od branilca lovorike Cityja ima vodilni Liverpool že devet točk več (36). Na 15 tekmah je dosegel 11 zmag, tri remije in en sam poraz. V vseh tekmovanjih pa ima 20 zmag (23 tekem). V tem krogu igra s trenutno desetouvrščenim Tottenhamom (23 točk). Za Spurs je tekma z rdečimi iz mesta Beatlov ena najtežjih, saj so jo na zadnjih 24 medsebojnih obračunih dobili samo trikrat (šest remijev in 15 porazov). Novi trener Liverpoola Arne Slot o naslovu prvaka še noče govoriti: "Ko bomo vsi odigrali z vsemi 19 tekmeci, bomo lahko prvič sodili o lestvici. Ni pomembno, kje smo med sezono, ampak kje bomo končali na koncu."

Angleško prvenstvo, 17. krog:

Sobota, 21. december:

Nedelja, 22. december:

Lestvica: