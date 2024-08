City po drami na Wembleyju strl srce navijačem Uniteda

Dolgo časa je kazalo, kako v rednem delu angleškega superpokalnega dvoboja ne bo zadetkov, a je nato Argentinec Alejandro Garnacho v 82. minuti popeljal United v vodstvo. Rdeči vragi, ki so letos na Wembleyju že zadali udarec Cityju, saj so ga ugnali v finalu pokala FA, so bili pred veliko zmago, a je Portugalec Bernardo Silva v 89. minuti izenačil na 1:1. Tako so o dobitniku uvodne lovorike v sezoni 2024/25 na Otoku odločali streli z bele točke. Bolj zbrani so bili izbranci Josepa Guardiole. Zmagali so s 7:6. Pri Cityju ni kazenskega strela v zadetek pretopil le Portugalec Silva, pri Unitedu pa sta bila neuspešna Jadon Sancho in Severni Irec Jonny Evans.

Erling Haaland (Manchester City) je zadel z bele točke in pomagal angleškim prvakom do sedme superpokalne lovorike. Foto: Reuters

Angleški superpokal 2024: