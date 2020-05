Pred štirimi leti smo v velikem finalu lige prvakov spremljali veliki madridski derbi, v katerem sta se za najpomembnejšo klubsko nogometno lovoriko udarila Real in Atletico, v vratih katerega je stal Jan Oblak. Slovenskega reprezentanta je že po 15 minutah igre premagal Sergio Ramos in Real popeljal v vodstvo z 1:0.

Glavni sodnik te tekme je zdaj priznal, da tega gola ne bi smel priznati. "Že ob polčasu smo skupaj s pomočnikoma ugotovili, da je bil zadetek Reala dosežen iz prepovedanega položaja," je štiri leta po velikem finalu na kultnem milanskem stadionu San Siro povedal Mark Clattenburg in priznal, da bi bil lahko razplet tistega finala, ki se je končal s streli z enajstih metrov, tudi drugačen.

Spomnimo, Atletico je v 79. minuti tiste tekme prek belgijskega rezervista Yannicka Carrasca prišel do izenačenja in poskrbel za podaljške, v katerih gledalci niso videli zadetkov in sledile so enajstmetrovke. Pri teh se Oblak ni izkazal, Real je zadel vseh pet. Zadnjo je v gol spremenil Cristiano Ronaldo in Zinedinu Zidanu prinesel prvega od kar treh naslovov evropskega prvaka, ki jih je v vlogi trenerja potem osvojil.

Jan Oblak je finale lige prvakov 2016 končal zelo razočaran. Foto: Reuters

Atleticu se je oddolžil na začetku drugega polčasa

Atletico bi lahko do izenačenja prišel tudi prej. Že na samem začetku drugega polčasa je imel namreč na voljo enajstmetrovko, a je Antoine Griezmann ni spremenil v gol. Clattenburg je na belo točko pokazal po prekršku Pepeja nad Fernandom Torresom. Zdaj je priznal tudi to, da je Atleticu najstrožjo kazen prisodil tudi zaradi tega, ker ga je pred tem oškodoval.

"Ko sem pokazal enajstmetrovko, je bil Pepe povsem iz sebe in govoril, da sem naredil veliko napako. Odgovoril sem mu, da njihov prvi gol ni bil veljaven. Takoj je utihnil," je zanimivo dogajanje iz milanskega finala izpred štirih let predstavil 45-letni Clattenburg.