Arsenal osvojil Old Trafford, Bale junak Tottenhama

V derbiju 7. kroga angleške premier lige so nogometaši Arsenala na Old Traffordu z 1:0 ugnali Manchester United. Edini zadetek na tekmi je z bele točke dosegel Pierre-Emerick Aubameyang in poskrbel, da so se topničarji v gledališču sanj veselili prve zmage po letu 2006. Na prvi nedeljski tekmi v Birminghamu smo videli, kar sedem zadetkov. Southampton je proti Aston Villi vodil že s 4:0, na koncu pa je celo trepetal za zmago. Newcastle je porazil Everton, Tottenham pa je v večerni tekmi z 2:1 premagal Brighton.

Derbi, ki v zadnjih letih nista na ravni svojega slovesa, ni postregel s posebej zanimivim nogometom. V prvem polčasu je bil boljši Arsenal, ki je imel tri priložnosti za vodstvo, Aubameyang je bil za las prekratek po podaji z desne strani, Willian je oplazil prečko, Bukayo Saka pa je z glavo streljal čez gol. Edini strel na gol gostov je sprožil Mason Greenwood, a Bernd Leno se ni pustil premagati.

V drugem polčasu je pobudo prevzel United, a v polno so zadeli tekmeci. Paul Pogba je v 69. minuti v kazenskem prostoru zadel Hectorja Bellerina, sodnik Mike Dean, ki je spet naredil ogromno napak, je pokazal na belo točko, s katere je bil natančen Aubameyang. Domači so bili najbližje izenačenju v 85. minuti, ko so gosti prek Mohamed Elnenyja skoraj dosegli avtogol, rešila jih je vratnica, tako je ostalo pri zmagi gostov. Topničarji so na Old Taffrodu zmagali prvič po letu 2006.

Aston Villa in Everton izgubljata sapo, Bale rešil Tottenham

Nogometaši Evertona in Aston Ville so bili najprijetnejše presenečenje začetka angleške nogometne lige. A v zadnjem času je njihova forma padla, v prvih nedeljskih tekmah 7. kroga sta obe ekipi doživeli drugi zaporedni poraz. Aston Villa je doma s 3:4 klonila proti Southamptonu, Everton pa z 1:2 v Newcastlu.

Gareth Bale je poskrbel, da je zmaga ostala doma. Foto: Reuters

Na zadnji nedeljski tekmi sta se pomerila Tottenham in Brighton. Zmaga je po zaslugi rezervista Garetha Bala ostala v Londonu. To je bil Valižanov prvi zadetek za Spurse po vrnitvi iz Madrida.

Na sobotnih tekmah presenečenj ni bilo. Zmage so zabeležili Manchester City, Chelsea in Liverpool, ki po porazu Evertona ostaja na prvem mestu.

Angleško prvenstvo, 7. krog: Petek, 30. oktober:

Wolves : Crystal Palace 2:0 (2:0)

Nouri 18., Podence 27.; R.K.: Milojević 86./Crystal Palace Sobota, 31. oktober:

Sheffield United : Manchester City 0:1 (0:1)

Walker 28. Burnley : Chelsea 0:3 (0:1)

Ziyech 26., Zouma 63., Werner 70. Liverpool : West Ham 2:1 (1:1)

Salah 42./11m, Jota 85.; Fornals 10. Nedelja, 1. november:

Aston Villa : Southampton 3:4 (0:3)

Mings 62., Watkins 90.+3, Graelish 90.+7; Vestergaard 20., Ward-Prowse 33., 45., Ings 58.



Newcastle : Everton 2:1 (0:0)

Wilson 56./11-m., 84.; Calvert-Lewin 90.+1



Manchester United : Arsenal 0:1 (0:0)

Aubameyang 69./11-m.



Tottenham : Brighton 2:1 (1:0)

Kane 13./11-m., Bale 73.; Lamptey 56. Ponedeljek, 2. november:

18.30 Fulham - West Brom

21.00 Leeds - Leicester City