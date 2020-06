Angleži so nazaj: City se je vrnil z zmago nad Arsenalom

Ponovni začetek lige so z zaostalima tekmama 28. kroga dočakali tudi v Angliji. Na derbiju je Man City, ki je od 49. minute igral z igralcem več, s 3:0 premagal Arsenal, pri katerem je moral Mikel Arteta zaradi poškodb do 24. minute opraviti dve menjavi (Granita Xhakaja so v 8. minuti odnesli z igrišča). Na uvodnem obračunu po koronapremoru sta se Aston Villa in Sheffield razšla brez gola in zmagovalca.