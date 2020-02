V senci lige prvakov Man City ugnal West Ham

Za konec razpotegnjenega 26. kroga angleškega prvenstva je bila danes na sporedu še odpovedana tekma med Man Cityjem, ki so ga v petek izgnali iz lige prvakov, in West Hamom. Zmage z 2:0 so se veselili sinjemodri. V ponedeljkovem derbiju je Manchester United z 2:0 premagal Chelsea in prišel do pomembne zmage v boju za četrto mesto, ki še vodi v ligo prvakov. Tik pred koncem prvega polčasa je za vodstvo gostov zadel Anthony Martial, zmago pa je v drugem polčasu potrdil kapetan Harry Maguire.