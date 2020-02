Umrla legenda Uniteda, ki je preživela tragedijo v Münchnu

Gregg je bil eden najboljših vratarjev svojega časa, njegov prestop k rdečim vragom leta 1957 je bil vreden takrat rekordnih 23.500 funtov. Naslednje leto pa je postal junak navijačev kluba ne le zaradi predstav na igrišču, pač pa zaradi ravnanja ob letalski nesreči v Münchnu 6. februarja 1958, v kateri je življenje izgubilo 23 njegovih soigralcev in članov kluba.

"Z veliko žalostjo sporočamo, da je umrl Harry Gregg, junak Manchester Uniteda in Severne Irske," je sporočila njegova fundacija. Dodali so, da je umrl v bolnišnici v krogu družine.

V letalski nesreči pred 62 leti je umrlo osem članov ekipe, ki so jo po trenerju Mattu Busbyju imenovali The Busby Babes. Nesreča se je zgodila v zelo slabem vremenu in sneženju na letališču v bavarski prestolnici, kjer je imelo letalo z Unitedovimi nogometaši postanek na poti iz Beograda s tekme evropskega pokala proti Crveni zvezdi, pri tretjem poskusu vzleta pa je zdrsnilo s steze.

We will wear black armbands, as a mark of respect for Harry Gregg OBE, in tonight's game against Chelsea at Stamford Bridge.