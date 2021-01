Kakšna smola Aston Ville! Proti Liverpoolu bo morala zaigrati z mladinci.

Če bi bila Aston Villa v najmočnejši postavi, bi bila to prvovrstna pokalna poslastica, tako pa bo vse drugo od prepričljive zmage Liverpoola veliko presenečenje. Prva ekipa Aston Ville je zaradi velikega števila okuženih s covid-19 prekinila treninge in odšla v karanteno, tako da do nadaljnjega ne bo v stiku z nogometno žogo. Danes bodo čast domačega kluba branili igralci, ki sicer nastopajo za mlado ekipo do 23 let. Na trenerskem stolčku tudi ne bo glavnega trenerja Deana Smitha. Odločitev so sprejeli po pogovorih s klubskimi zdravniki in zvezo.

Naslov v pokalu FA brani Arsenal, ki je lani v finalu premagal Chelsea z 2:1.