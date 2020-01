Začetek boja za finale: branilci naslova pri rdečih vragih

Izjemno naporen ritem v angleških nogometnih tekmovanjih ne popušča. Po napornem koncu tedna, ko so bile na sporedu tekme 3. kroga pokala FA, se bitke nadaljujejo v angleškem ligaškem pokalu. V prvem polfinalnem dejanju oslabljeni Manchester United, manjkata oba centralna vezista Paul Pogba in Scott McTominay, na Old Traffordu pričakuje mestnega rivala Man City, v sredo pa bo na sporedu še obračun med Leicester Cityjem in Aston Villo. Povratni tekmi bosta na sporedu 28. in 29. januarja.