Mourinhov zid je na Anfieldu padel v zadnji minuti

V derbiju 13. kroga angleške premier lige je Jose Mourinho z izjemno obrambno naravnanim Tottenhamom gostoval pri prvaku Liverpoolu in na Anfieldu vse do zadnje minute v rokah držal točko, potem pa prejel gol in izgubil. Everton je zmagal pri Leicester Cityju, Arsenal in v tej sezoni sijajni Southampton pa sta v Londonu remizirala. Že v torek je Manchester City prišel le do točke proti WBA, pri katerem pa so po tekmi kljub remiju odslovili hrvaškega trenerja Slavena Bilića.