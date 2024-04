Nova ameriška priložnost za nekdanjega vratarja Olimpije

Aljaž Ivačič, ki je v Ameriko odšel januarja 2019 iz ljubljanske Olimpije, je na 54 tekmah med letoma 2020 in 2023 v dresu Portlanda osemkrat ohranil mrežo nedotaknjeno. "Aljaž Ivačič je nadarjen vratar, ki nas je prepričal v dveh tednih, ko je vadil z nami, in si prislužil mesto v ekipi. Vanjo prinaša izkušnje," je dejal športni direktor ekipe Revolution, Curt Onalfo.

🔵 🔴 TEAM NEWS#NERevs sign goalkeeper Aljaž Ivačič. He is signed through the 2025 Major League Soccer season.



Welcome, Aljaž! 🧤