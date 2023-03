Aljaž Ivačič še lep čas v dresu Portlanda

"Aljaž je pokazal predanost in zavezanost, odkar se je leta 2019 pridružil klubu. On ima kot oseba in profesionalec takšne lastnosti, kakršne so pomembne v naši organizaciji," je dejal generalni menedžer Portlanda Ned Grabavoy in dodal: "Aljaž je vedno trdo in neutrudno delal in si popolnoma zasluži ta trenutek. Veselimo se, da bo z nami še v prihodnjih letih."

Ivačič, ki je v ZDA odšel iz ljubljanske Olimpije, ima za sabo najboljšo sezono v ligi MLS, ko je začel vseh 32 tekem, šestkrat ohranil mrežo nedotaknjeno in imel 112 obramb, kar je bilo največ v ligi. Bil je tudi klubski igralec sezone.

"Trdo je delal za svoj položaj v klubu"

"Zelo sem vesel, da je Aljaž podaljšal pogodbo. Trdo je delal za svoj položaj v klubu. Pričakujemo, da bo še naprej kazal svoje sposobnosti," pa je povedal trener Giovanni Savarese.

V tej sezoni slovenski vratar tudi zaradi nekaj zdravstvenih težav v pripravljalnem obdobju še ni branil, prednost na prvih dveh tekmah je dobil veteran David Bingham ob zmagi proti Sportingu Kansas Cityju in porazu proti Los Angelesu FC.

V ligi MLS igrata še dva Slovenca, in sicer na bočnih branilskih položajih. Pri Austinu je to Žan Kolmanič, pri New York Cityju pa Mitja Ilenič. Ta je na uvodni tekmi igral devet minut, na drugi pa 90, Kolmanič pa ima za sabo 67 in 90 minut.