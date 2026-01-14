Slovenski nogometni prvoligaš Bravo je tudi uradno potrdil prestop mladega napadalca Aldina Jakupovića k nemškemu drugoligašu Holsteinu Kielu, kjer že igral slovenski branilec David Zec.

"Aldina ne zaznamuje le izjemna hitrost, temveč tudi sposobnost zaključevanja z obema nogama in njegova odločnost," je za spletno stran nemškega drugoligaša povedal športni direktor Olaf Rebbe in dodal: "Imel bo čas, da se pri nas ustali. Kot kandidat za položaj napadalca bo še okrepil našo ekipo."

Jakupović je v Bravo prestopil iz Olimpije lansko poletje, decembra pa je bil izbran tudi za igralca meseca v Prvi ligi Telemach. Devetnajstletnik je za Bravo sicer odigral 17 tekem ter prispeval pet golov in podajo. V zadnjem obdobju je znova oblekel tudi dres reprezentance do 21 let.

"Aldin je dokaz, kako hitro se v nogometu stvari lahko odvijejo. Spremljali smo ga dlje časa, spoznali, da ima visok nogometni in prodajni potencial. Ko se je ponudila priložnost, smo ga pripeljali v našo družino. V prvem delu te sezone je bil odličen. Zaupanje trenerja je gradil na treningih in ga vračal tudi s predstavami na tekmah. Po eni strani nam je žal, da se poslavljamo že po polovici sezone, po drugi strani pa smo zanj izredno veseli," je ob prestopu najstnika povedal športni direktor šišenskega kluba Dejan Močnik.

Bravo, ki je po jesenskem delu Prve lige Telemach na četrtem mestu, je pred tem prodal tudi že nigerijskega vezista Victorja Gidada v turško prvo ligo h Gaziantepu.

V drugi nemški ligi od Slovencev igra še Žan Celar za Fortuno Düsseldorf.

