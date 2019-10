AC Milan posluje z rekordnimi izgubami

Težavam nekdanjega italijanskega nogometnega velikana AC Milana ni videti konca. Ekipi ne gre ne na igrišču ne izven njega, to je pokazala tudi finančna bilanca kluba, ki je z leta v leto slabša. V minuli sezoni se je izguba povečala za 16 odstotkov in je znašala 146 milijonov evrov, 20 milijonov več kot na koncu sezone 2017/18. In to kljub temu, da je klub dobil 3,5 milijona evrov več za televizijske pravice, za te je prejel 113,8 milijona evrov.