Pioli pri Milanu nasledil Giampaola

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je italijanski nogometni prvoligaš Milan po le sedmih tekmah in slabih izidih odpustil trenerja Marca Giampaola, je danes klubsko vodstvo nekdaj najboljšega kluba na svetu na njegovo mesto imenovalo Stefana Piolija, nekdanjega trenerja mestnega tekmeca Interja. Navijači rdeče-črnih novice niso pospremili z navdušenjem, piše calciomercato.

Dvainpetdesetletni Giampaolo, ki je pred tem vodil Sampdorio, je poleti zamenjal Gennara Gattusa.

Novi trener Pioli pa je nazadnje vodil Fiorentino, kjer je aprila po nizu slabih rezultatov dobil nogo.

Pioli ima pred seboj težko nalogo, saj so rdeče-črni ta čas šele na 13. mestu v italijanski ligi serie A in imajo le tri točke več od mest, ki vodijo v nižji rang tekmovanja. Na sedmih tekmah so doživeli kar štiri poraze.