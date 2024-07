Konec tedna osiromašen za štajerski derbi, praznik pa v Lendavi

Ker olimpijske igre ne sodijo na Uefin koledar tekmovanj in na njih nogometne reprezentance igrajo z igralci, mlajšimi od 23 let, se lahko nadaljujejo ligaška tekmovanja. Štirje slovenski klubi tako igrajo evropske kvalifikacije, z drugim krogom pa se ta konec tedna nadaljuje tudi nova sezona prve lige. Bo pa ta osiromašena za štajerski derbi. Prva tekma kroga se igra v petek zvečer (Nafta - Radomlje).

1. SNL, 2. krog:

Petek, 26. julij:

Sobota, 27. julij:

Nedelja, 28. julij:

Ponedeljek, 29. julij:

Štajerski derbi prestavljen

Prvak Celje in podprvak Maribor sta se dogovorila, da zaradi osredotočenosti na kvalifikacije za ligo prvakov oziroma konferenčno ligo dvoboj drugega kroga prve lige odigrata naknadno. Kljub evropskim nastopom pa bosta igrala v prejšnji sezoni tretja Olimpija in četrti Bravo. Prvi v nedeljo zvečer gostujejo v Kopru, drugi pa v ponedeljek gostijo povratnika v prvo ligo Primorje. Tako Olimpija kot Koper sta v prvem krogu zmagala, tako bosta imela ob tekmi več od Maribora in Celja priložnost prevzeti vodstvo na lestvici. Za drugo zmago bo igrala tudi Mura, ki jo čaka dvoboj v Domžalah.

Ker so tekme raztegnjene na štiri dni, se vse začnejo ob 20.15. Prva bo že ta petek, ko bo novinka v prvi ligi odigrala prvo domačo tekmo. V Lendavi gostuje Radomlje. Nazadnje so med sabo igrali pred štirimi leti v drugi ligi, a takrat sta bili ekipi kadrovsko povsem drugačni.

Lestvica: