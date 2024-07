Investicija v slovenski produkt Reduxi, ki znižuje stroške elektrike

Avstrijski holding Reduxi GmbH, ki je v večinski slovenski lasti, je pred nedavnim pridobil strateško investicijo avstrijskega sklada tveganega kapitala Verbund X Ventures in slovenske družbe Acex v višini 3,12 milijona evrov. Investitorja sta tako sistemu za pametno upravljanje s proizvodnjo in porabo elektrike omogočila hitrejši razvoj ter prodor na trg.

Foto: Reduxi GmbH

Reduxi GmbH je novoustanovljena avstrijska holdinška družba slovenskega zagonskega podjetja Amibit d.o.o., specializirana za sisteme za upravljanje energije za gospodinjstva in mala podjetja. Njegov glavni izdelek, krmilnik Reduxi Controller, so predstavili leta 2022 in ponuja celovito rešitev za optimizacijo ter nadzor porabe energije. Reduxi uporablja model B2B2C in sodeluje z različnimi distributerji, da bi dosegel končne stranke. Sistem za upravljanje energije v gospodinjstvu že distribuirajo v več kot desetih evropskih državah, v neposrednem načrtu pa imajo nordijske države in Kanado. Reduxi z uporabo naprednih algoritmov samodejno zbira in analizira podatke o porabi električne energije ter si prizadeva za optimizacijo porabe energije.

Foto: Reduxi GmbH

Sistem Reduxi je eden od prvih na področju avtomatiziranega upravljanja proizvodnje, porabe in hrambe električne energije. S kombinacijo naprednih napovednih modelov in široko mrežo podprtih naprav drastično znižajo stroške elektrike tako, da delovanje pomembnejših členov proizvodnje ali porabe elektrike prilagodijo dnevnim nihanjem cen. Rezultat so uravnotežene obremenitve omrežja, kar dobaviteljem zagotavlja stabilno omrežje, odjemalcem pa nižje stroške.

Foto: Reduxi GmbH

Podjetje Reduxi GmbH je za pospeševanje rasti in krepitev obratnega kapitala iskalo strateško naložbo. V sklopu avstrijskega pospeševalnika Verbund X so pred kratkim prejeli nagrado za najboljši nastop, kar je še okrepilo vezi med podjetjema Verbund in Reduxi.

Aleš Nastran, izvršni direktor in soustanovitelj podjetja Reduxi GmbH Foto: Reduxi GmbH

Aleš Nastran, izvršni direktor in soustanovitelj podjetja Reduxi GmbH, pozdravlja nadaljnje partnerstvo s podjetjem Verbund: "Veseli nas, da je Verbund naš strateški vlagatelj. To sodelovanje nam omogoča nadaljnji razvoj naših tehnologij in pospeševanje rasti. Skupaj lahko bistveno povečamo učinkovitost in trajnost v energetskem sektorju ter našim strankam ponudimo prilagojene rešitve za upravljanje s porabo, proizvodnjo in hrambo elektrike."

Michael Strugl, izvršni direktor podjetja Verbund, poudarja pomen te naložbe: "Z naložbo v podjetje Reduxi GmbH in njegovo tehnologijo krepimo svojo zavezanost trajnostni energetski prihodnosti. Ta naložba nam pomaga razširiti naš tržni položaj kot ponudnika energetskih rešitev za zasebna gospodinjstva. Inteligentni sistemi za upravljanje energije so za nas ključni korak za izboljšanje stabilnosti omrežja in optimizacijo porabe energije naših strank. To podpira našo strategijo in vizijo vlaganja v tehnologije, ki spodbujajo prehod na trajnostne energetske sisteme."

Franz Zöchbauer, izvršni direktor družbe Verbund X Ventures, pojasnjuje prednosti naložbe z vidika tveganega kapitala podjetij: "Naložba v podjetje Amibit nam ponuja priložnost, da vlagamo v hitro rastoči trg. Krmilnik Reduxi navdušuje z izjemno medsebojno povezljivostjo, prijaznostjo do uporabnika ter združljivostjo s sodobnimi tehnologijami računalništva v oblaku in robnega računalništva. Te lastnosti dajejo krmilniku Reduxi pomembno konkurenčno prednost in pomagajo reševati izzive, ki jih prinašata energetski prehod ter porast decentralizirane proizvodnje in porabe energije."

Naročnik oglasnega sporočila je Reduxi GmbH.