V Celju bo vroče: Maribor lahko ujame Olimpijo, velike načrte ima tudi Riera

Danes se bosta v prestavljeni tekmi 2. kroga Prve lige Telemach pomerila Celje in Maribor. Štajerski derbi se bo na stadionu Z'dežele začel ob 17. uri, v igri pa je velik vložek. Aktualni prvaki bi se z zmago približali vodilni Olimpiji na štiri točke zaostanka, vijolice, ki se lahko pohvalijo z izjemnim nizom neporaženosti v 1. SNL, pa bi z novimi tremi točkami ujeli zmaje, v primeru prepričljive zmage pa celo prevzeli vodstvo!

1. SNL, 2. krog (prestavljena tekma):

Sreda, 18. september:

Danes bo na slovenskih zelenicah zelo pestro. V 1/32 finala pokalnega tekmovanja ne bo manjkalo zanimivih obračunov, na delu bodo tudi štirje klubi iz 1. SNL, Celje in Maribor, aktualni prvaki in najtrofejnejši slovenski klub, pa se bosta udarila za prvoligaške točke. V knežjem mestu bi se morala štajerska kluba, sploh edina, ki nastopata v 1. SNL neprekinjeno od začetka samostojnosti pa vse do danes, pomeriti že konec julija, a sta zaradi evropskih obveznosti skupaj z Nogometno zvezo Slovenijo sprejela dogovor, da bo srečanje odigrano v prvem možnem "rezervnem" terminu.

Svit Sešlar se bo danes prvič v karieri pomeril proti Mariboru v 1. SNL v dresu Celja. Foto: www.alesfevzer.com

Na stadion Z'dežele, glavni sodnik bo Matej Jug, bo tako odigran že 116. štajerski derbi. Izbranci Alberta Riere po preboju v konferenčno ligo na igrišču izgledajo vedno boljše. Na zadnji tekmi so premagali Nafto s 3:1, navdušil je zlasti Nino Kouter, ki se je pod vodstvom Španca preporodil v celjskem dresu in nosi tudi kapetanski trak, izjemno dodano vrednost pa bi lahko aktualnim prvakom predstavljal Svit Sešlar. Mladi reprezentant, sicer otrok celjskega kluba, je z Riero odlično sodeloval že pri Olimpiji. Zdaj bo skušal s Špancem, ki si prizadeva, da bi v nadaljevanju sezone s svojimi izbranci vsilil tekmecu še hitrejši, bolj dinamičen ritem tekme, osvojiti naslov še v dresu Celja. Načrt Celja je torej, da Mariboru ne da prostora za počivanje.

Maribor vse bližje rekordu, ki je v lasti Domžal

Slovenske prvake čaka izrazito zahteven izpit, saj prihaja v mesto ob Savinji "nepremagljivi" Maribor. Poleg vodilne Olimpije je brez poraza v tej sezoni le še Maribor, ki pod taktirko Anteja Šimundža ni v 1. SNL izgubil že kar 22 tekem, če pa upoštevamo dejstvo, da je spomladi izgubil na Fazaneriji zaradi incidenta s petardo za zeleno mizo (0:3), pred tem pa po dobri uri srečanja vodil proti Muri z 2:0, je niz neporaženosti vijolic že daljši. Traja kar 28 tekem!

Ante Šimundža ni na igrišču z Mariborom v 1. SNL izgubil že 28 tekem zapored. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Absolutni rekord zaporednih tekem brez poraza v zgodovini 1. SNL sicer pripada Domžalam, ki jih na poti do naslova prvaka pred skoraj dvemi desetletji pod vodstvom Slaviše Stojanovića niso izgubili v domačem prvenstvu kar 32 tekem zapored.

Šimundža je v tem koledarskem letu z Mariborom izgubljal le v pokalu (Radomlje) oziroma Evropi (dvakrat Djurgarden, enkrat Botev, Universitata in Vojvodina), v 1. SNL pa jo vselej odnesel brez poraza. Bo tako tudi v Celju, kjer bi lahko Maribor znova zaigral s številnimi okrepitvami, ki jih je s pomočjo turških investitorjev pripeljal v zadnjih dneh prestopnega roka? Zaradi zdravstvenih težav Ganec Benjamin Tetteh še nekaj časa ne bo mogel debitirati za vijolice, na seznamu poškodovanih sta tudi izkušena Hilal Soudani in pa kapetan Martin Milec. Da je Maribor vseeno v odlični formi, dokazuje rezultat nedeljskega derbija proti Kopru, ko so vijolice kot prve v tej sezoni mrežo kanarčkov na eni tekmi zatresel vsaj dvakrat.

Ko je Maribor doživel zadnji poraz na igrišču v 1. SNL, ga je lani premagal v Ljudskem vrtu prav Celje. Tako se je pomembni zmagi poznejših prvakov veselili takratni kapetan Celja Denis Popović. Zdaj je nogometaš Kopra, v nedeljo pa je izkusil moč Maribora in izgubil z 0:2. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Zanimivo je, da je Šimundža z Mariborom zadnjič izgubil v 1. SNL prav proti Celju. Bilo je 12. novembra 2023 v Ljudskem vrtu, ko je ostal praznih rok proti Damirju Krznarju (0:1), hrvaškemu strategu, katerega je nasledil na vročem stolčku Maribora. Takrat je zmagovalca odločil Mark Zabukovnik, ki pa zaradi poškodbe že nekaj časa ne more pomagati Celjanom.

