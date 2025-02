V živo: Olimpija napolnila mrežo, čas za prekmurski derbi

Konec je zimskega premora, na slovenske zelenice se je vrnil prvoligaški nogomet. Spomladanski del 1. SNL se je v soboto začel na Štajerskem. Bravo je v knežjem mestu presenetil Celjane (3:2) in branilce naslova pahnil na peto mesto, Maribor pa je na krilih dvakratnega strelca Hilala Soudanija z 2:1 premagal Domžale. Jesenski prvak Olimpija je na nedeljski matineji s 5:0 nadigrala Primorje. Ob polčasu je vodila z 2:0, v drugem pa z dvema igralcema več zabila še trikrat. Od 15. ure naprej se odvija prekmurski spopad med Muro in Nafto, v zadnji tekmi 19. kroga se bosta spopadla kluba Radomlje in Koper (17.30).

Olimpijo že v osmi minuti v vodstvo popeljal novinec

Foto: Aleš Fevžer Jesenski prvak Olimpija na prenovljeni zelenici v Stožicah gosti Primorje, najbolj pozitivno presenečenje prvega dela sezone. Ljubljančani pot do zmage iščejo v bolj kombinatorni igri kot sicer, navijači so v prvi enajsterici pozdravili tudi dva pomembna zimska novinca: Estonca Alexa Tamma, ki je v napadu zapolnili vrzel nastalo ob odsotnosti poškodovanega Pedra Lucasa, in Albanca Jurgena Celhako, ki je okrepil zvezno vrsto zmajev. In prav 23-letni Tamm je že v osmi minuti je zadel za vodstvo z 1:0. V prejšnji sezoni je dal za svoj matični klub Nomme Kalju iz Talina kar 28 golov. Za goste iz Ajdovščine je naloga postala še težja, ko je bil v 28. minuti izključen Ishaq Rafiu. Pravzaprav jo je Primorju zagodel VAR in to dvakrat: najprej je razveljavil 11-metrovko, ko naj bi Jorge SIlva podrl Rafiuja, zatem pa razkril igro Rafiuja s podplatom za rdeči karton. Z igralcem več so Ljubljančani povedli še pred koncem prvega polčasa. Mrežo je za izid polčasa 2:0 zatresel Silva.

Z dvema igralcema več še trije goli Olimpije

Olimpija je zmagala s 5:0. Foto: Aleš Fevžer Po uri igre je Primorje ostalo še brez drugega napadalca, ki je začel tekmo. Drugi rumeni karton je namreč dobil Edvin Suljanović. Pet minut pozneje, v 66. minuti, je Olimpija bolj ali manj že potrdila zmago, za 3:0 je zadel Raul Florucz, ki je z osmimi goli najboljši strelec prve lige. Igra gostov je razpadla, v 70. minuti je zadel še Alex Blanco. Tako so lahko priložnost za igro pri domačih dobili rezervisti, tudi Mateo Ačimović, 17-letni sin Milenka Ačimovića. Peti gol zmajev je visel v zraku, ob izteku tekme ga je za končni izid 5:0 zabil Peter Agba, svojega prvega v tej sezoni.

Prekmurska poslastica v Fazaneriji

Jesenska prekmurska spopada v 1. SNL nista bila paša za oči za ljubitelje zadetkov. Mura je domačo tekmo v uvodnem krogu dobila z 1:0, zmago je zagotovil takratni kapetan Matic Maruško, ki je pozneje padel na stranski tir v klubu in se pozimi preselil k avstrijskemu nižjeligašu Pinkafeld. Dvoboj v Lendavi se je končal brez zadetkov. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Ob 15. uri pestro v Murski Soboti. Tribune bodo napolnili navijači Mure in Nafte, potekal bo prekmurski prvoligaški spektakel med kluboma, ki ne moreta biti zadovoljna z izkupičkom v jesenskem delu. Črno-beli so daleč od želenega preboja v Evropo, zasedajo komaj sedmo mesto in veliko zaostajajo za klubi, ki so trenutno tik pod vrhom. V Fazaneriji se v zadnjih mesecih nista cedila med in mleko, navijači niso sprejeli ameriškega investitorja Georga Junčaja.

Po številnih nezadovoljstvih je pred začetkom spomladanskega dela zapustil Slovenijo, malce za njim je odšel še direktor Agron Šalja, klub pa je zapustilo ogromno igralcev, vključno s številčno kolonijo Američanov. Trener Oskar Drobne želi na temeljih večjega števila domačih igralcev zgraditi agresivno in hitro Muro, ki bi navijače spomnila za zlate čase, ko so se v Fazaneriji proslavljale lovorike.

Del odgovora bo podal že nedeljski spektakel, na katerem bo zadnjeuvrščena Nafta pogrešala prvega vratarja Žana Mauricia. Trener Jozsef Bozsik še verjame, da bi si lahko Lendavčani izborili prvoligaški obstanek. Do tega cilja jima bosta skušala pomagati tudi izkušena novinca Josip Špoljarić in Aleks Pihler, ki bosta v veliko pomoč mlajšim soigralcem.

Če bo hotela Nafta igrati v prvi ligi tudi prihodnje leto, bo morala začeti zmagovati tudi v gosteh. Jeseni ji ni uspelo niti enkrat, v tej statistični prvini je bila edina v Sloveniji.

Koper obožuje gostovanja pri Radomljah

Ob 17.30 se bo v Domžalah končal uvodni spomladanski krog. Mlinarji bodo gostili kanarčke, ki so v jesenskem delu zbrali 14 točk več in v srečanje vstopajo kot favoriti. Trener Kopra Oliver Bogatinov odlično pozna Radomljane, saj jih je v zadnjih sezonah vodil na prvoligaških točkah in z njimi vselej osvojil osnovni cilj, obstanek med elito. Darjan Slavic, ki trenutno vodi mlinarje, je na dobri poti, da ohrani Radomljane v prvoligaškem tekmovanju.

Mlinarji so v zimskem pripravljalnem obdobju navdušili na nekaterih tekmah. Premagali so tudi hrvaško Rijeko, zmagoviti zadetek je dosegel "povratnik" Dejan Vokić. Takrat je za Radomlje branil še Emil Velić, ki pa se je nato preselil v Moldavijo k Šerifu. Tako bi lahko proti Kopru med vratnicama stal donedavni up Maribora Samo Pridgar, v napadu pa bo skušal imenitno strelsko formo iz druge lige v prvo prenesti Jaša Martinčič. Za Bistrico je dosegel 11 zadetkov in bil strelski kralj drugoligaškega tekmovanja.

Radomljani na domačih tekmah s Koprom v Domžalah nimajo veliko uspeha. Na 11 tekmah so zmagali le enkrat, Koprčani pa so bili uspešni že šestkrat. Foto: Jure Banfi

Strelskega kralja pa imajo tudi Koprčani. V napadu bo veliko odvisno od najboljšega strelca Denija Jurića, ki je jeseni zadel v polno sedemkrat. Primorci so pozimi okrepili zasedbo, tako da bi bilo vse drugo kot preboj v Evropo neuspeh za rumeno-modre.

Kanarčki bodo v Domžalah, kjer igrajo domače tekme mlinarji, pogrešali kaznovanega Sandra Jovanovića, v 1. SNL pa bi lahko v dresu Kopra debitiralo kar nekaj novincev, med katerimi po bogatem nogometnem življenjepisu izstopa zlasti kosovski reprezentant Toni Domgjoni, ki ima veliko izkušenj s švicarskega in nizozemskega prvenstva.

Soudani zaznamoval zmago Maribora

Mariborčani so v letu 2025 krenili z načrtovano zmago proti Domžalami (2:1), največjemu razočaranju jesenskega dela. Vijolice so se tako vodilni Olimpiji ob odigrani tekmi več približali na tri točke zaostanke in napovedali boj za naslov prvaka. Trener Boštjan Cesar po novem sodeluje z nekdanjim soigralcem pri Dinamu Mihaelom Mikićem, ki mu je turško vodstvo mariborskega kluba zaupalo vlogo športnega direktorja. Oba zimska novinca Omar Rekik in Bartuğ Elmaz sta debitirala v vijoličnem dresu.

Hilal Soudani je prejel nagrado in postal Vijol'čni bojevnik, nato pa zablestel v prvem polčasu. Foto: Jure Banfi

V Ljudskem vrtu je bilo pred srečanjem slovesno. Navijači Maribora so podelili vsakoletno nagrado. Vijol'čni bojevnik je postal Hilal Soudani. Alžircu je prestižno priznanje podalo dodatnega vetra, v 9. minuti pa mu je občinstvo znova zaploskalo, saj je postal strelec prvega zadetka vijolic v letu 2025. Asistenco mu je prispeval Jan Repas.

Hilal Soudani je zaznamoval prvi nastop Maribora v letu 2025. Foto: Jure Banfi Gostje so bili blizu izenačenja v 31. minuti, ko je nekdanji član Maribora Marcel Lorber zatresel prečko, tik pred koncem prvega polčasa pa je Soudani, tokrat mu je podal mlajši izmed bratov Repas, Žiga, podvojil prednost in dosegel četrti gol v tej sezoni.

V 75. minuti so sodniki po pregledu posnetka dosodili enajstmetrovko za Domžale, ki jo je zakrivil Pijus Širvys. Najstrožjo kazen je uspešno izvedel novinec Nikola Burić. Domžalčani so se približali na 1:2, pri tem rezultatu pa je tudi ostalo. Maribor je bil blizu še tretjemu zadetku, a je domžalska obramba žogo po strelu Bradleyja M'Bonda preusmerila v vratnico.

Maribor je tako z zmago nad Domžalami, še tretjo v tej sezoni (4:1, 3:0 in 2:1), prepolovil zaostanek za Olimpijo. V naslednjem krogu čaka vijolice štajerski derbi v Celju.

Presenečenje v Celju, Bravo premagal prvake

Prvoligaška karavana se je v letu 2025 najprej ustavila v knežjem mestu, kjer so Celjani lani proslavljali osvojitev naslova. "Kanto" želijo v svojih rokah občudovati tudi letos, a v spomladanski del niso vstopili po željah, s tem pa si otežili pot do podviga. Po nepričakovanem domačem porazu z Bravom (2:3) s tekmo več za Olimpijo zaostajajo osem točk, mladi ljubljanski klub pa jim je zadal boleč udarec, saj jih je na lestvici pahnil na peto mesto!

Mladi ljubljanski klub Bravo ne zmaguje pogosto v Celju. V knežjem mestu je gostoval 12. in prišel do druge zmage, s katero je na lestvici poskočil na četrto mesto. Foto: Jure Banfi

Celjani so v zimskem prestopnem roku izgubili obrambnega igralca Davida Zeca, a pripeljali nemalo tujcev, s katerimi želijo še dvigniti kakovost ekipe, ki jo že čez dva tedna čaka zgodovinska evropska tekma z Apoelom. Riera zaradi kazni ni mogel voditi celjske ekipe. Dvoboj je spremljal na tribunah. Zaradi kartonov je manjkal eden najbolj vročih slovenskih nogometašev v 1. SNL mladi očka Svit Sešlar.

Celjani so izpustili pomembne točke v boju za naslov. Foto: Jure Banfi Med vratnicama Celja je debitiral Portugalec Ricardo Silva, a ne od prve minute. Celjani so zadostili pravilu NZS, da mora dvoboj začeti vsaj eden izmed nogometašev, mlajši od 21 let. Dvoboj proti Bravu je tako začel 19-letni mladi slovenski čuvaj mreže Luka Kolar, a so nato Celjani že ob prvi prekinitvi izkoristili menjavo in v ogenj namesto najstnika poslali portugalskega vratarja. S podobnimi potezami sta v prejšnji sezoni dvigovala prah takratna trenerja Rogaške Oskar Drobne in Kopra Safet Hadžić.

Celjani so prevlado v začetku srečanja kronali z zadetkom v 23. minuti. Na svoji prvi tekmi v 1. SNL je zadetek dosegel mladi Francoz Logan Delaurier-Chaubet, s katerim je Španec Riera sodeloval že pri Bordeauxu. Veselje Celjanov pa ni bilo dolgo. Že v prihodnjem napadu je na 1:1 z mojstrim prodorom in natančnim strelom v diagonalni kot izenačil Gašper Trdin. V 33. minuti pa je za popoln preobrat poskrbel Nemec Christalino Atemona. Mladi ljubljanski klub je v knežjem mestu povedel z 2:1 in spravil ambiciozne branilce naslova v težave. Vodstvo Šiškarjev bi lahko bilo še višje, a se je vratar Silva izkazal ob strelih Jakoslava Stankovića.

Trener Brava Aleš Arnol, njegov stanovski kolega Albert Riera je spremljal dvoboj zaradi kazni s tribun, je poskrbel za novo presenečenje. Foto: Jure Banfi Trener Celja Riera, ki je dvoboj spremljal na tribunah, se je med polčasoma odločil za kar tri menjave. Eden izmed rezervistov je zablestel v polni luči že po slabi minuti. Dalmatinec Ivan Brnić je po natančnem strelu z roba kazenskega prostora izenačil na 2:2. Celjani so tako imenitno vstopili v drugi polčas, a premoči niso znali pretopiti v popoln preobrat.

V 76. minuti pa je okrog tisoč ljubiteljev nogometa, ki so prišli na stadion Z'dežele, spravil v slabo voljo Matej Poplatnik. Izkušeni napadalec Brava je popeljal Ljubljančane v vodstvo, v knežjem mestu je zadišalo po presenečenju. Bravo je zadržal prednost do zadnjega piska Slavka Vinčića. Začelo se je veliko slavje ljubljanskega kluba, ki se je povzpelo na četrto mesto, Celjani pa so prejeli nenačrtovano zaušnico, obenem pa se morali še naposlušati žvižgov nezadovoljnega občinstva.

