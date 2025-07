V živo: prvič v ogenj branilci naslova, drama v Ajdovščini

Za uvod v sobotno dogajanje nove sezone prve nogometne lige so Primorje s 3:2 ugnale Domžale, potem ko so zmagoviti zadetek dosegle v 94. minuti srečanja. Prvak Olimpija je pravkar na delu v Stožicah, kjer se bo skušal opravičiti navijačem za evropski neuspeh in brezidejno igro v Kazahstanu z boljšo predstavo proti Muri. Nedelja prinaša dva večerna spopada. V Ljudskem vrtu bo zelo atraktivno, saj bo Maribor v štajerskem derbiju pričakal neustrašne Celjane, Koper pa se bo udaril z Bravom. Nova sezona se je v petek začela s srečanjem med Radomljami in povratnikom Aluminijem, ki je bil boljši z 2:1. Zaradi pomanjkljivosti glede varnosti je bil stadion zaprt za javnost in posledično brez navijaške podpore.

1. SNL, 1. krog:

Sobota, 19. julij:

Pestro še v Ljubljani

V Stožicah se bosta v soboto zvečer pomerili Olimpija in Mura. Zmaji pod vodstvom portugalskega trenerja Jorgeja Simaa še čakajo na prvo zmago na uradnih tekmah. Slovenski prvaki, pri katerih ne manjka poletnih novincev, so razočarali na evropski uverturi, tako da se bodo poskušali proti črno-belim opravičiti navijačem za skromno igro. Na njihovo srečo prihaja v Stožice klub, ki v novejši zgodovini, odkar se je zadnjič vrnil med prvoligaše, sploh še ni premagal Olimpije v gosteh. Zmaje sicer čaka zgoščen urnik, že v sredo bodo v prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo gostili prvaka Andore Inter d'Escaldes.

Nogometaši Olimpije niso navdušili s predstavama proti Kairatu v kvalifikacijah za ligo prvakov. Foto: Aleš Fevžer

Prekmurce vodi srbski strateg Ivan Kurtušić, ki želi popeljati ponos prekmurskega klubskega nogometa bistveno višje od tistega, kar so dosegli v stresni sezoni 2024/25. V napadu Mure vztraja Dario Vizinger, s 14 zadetki drugi najboljši strelec v prejšnji sezoni. Prehitel ga je le napadalec Olimpije Raul Florucz (15), ki se je nato za obilno odškodnino, višjo od petih milijonov evrov, preselil v Belgijo.

Drama Ajdovščini

V obračunu v prejšnji sezoni na koncu šestih Ajdovcev ter Domžalčanov, ki so si prvoligaški status zagotovili šele po dodatnih kvalifikacijah s Triglavom, je v uvodu nove sezone odločitev padla šele v sodnikovem dodatku, ko so si Primorci zagotovili poln izkupiček.

V prvem delu so sicer Domžalčani hitro zadeli, ko je v šesti minuti domačega vratarja Denisa Pintola premagal Nik Perc, a je bil ob tem v prepovedanem položaju in gol ni obveljal. V nadaljevanju so domači počasi prevzeli pobudo, a so tik pred odmorom nato povedli gostje. Luka Dovžan Karahodžić je dobro zaposlil Luko Mlakarja, ta je v kazenskem prostoru spretno preigral obrambo domačih ter z desetih metrov matiral še Pintola.

Primorje so ugnale Domžale. Foto: Aleš Fevžer

Primorje je izenačilo v 71. minuti. Edvin Sulejmanović, ki je v igro vstopil le minuto prej, je potegnil po levi strani in natančno udaril s kakšnih 18 metrov. Za preobrat pa je poskrbel Roger Murillo osem minut pozneje; lepo je sprejel žogo po dolgi podaji Mirka Mutavčića ter po preigravanju še natančno meril s petih metrov.

A so se Domžalčani še vrnili in v 84. minuti izenačili. Po dolgi podaji z leve strani je v kazenskem prostoru Nikola Burić s prsmi dobro sprejel žogo ter jo potem med dvema branilcema še potisnil v mrežo. V končnici so imeli že v sodnikovem dodatku najprej lepo priložnost za zmago gostje, a so domači strel Marka Šerbca pravočasno blokirali. Bolj natančen pa je bil na drugi strani junak v domači zasedbi Murillo; v 94. minuti mu je natančno podajo z leve poslal Kadrić, Murillu pa ni bilo težko zadeti z osmih metrov za še drugi preobrat in končnih 3:2.

Zmaga povratnika Aluminija na uvodu v sezono

Po nastopih Celja, Kopra in Olimpije v evropskih tekmovanjih sta domači klubsko sezono z uvodno tekmo novega prvenstva na praznem domžalskem stadionu ob Kamniški Bistrici odprla Kalcer Radomlje in povratnik v elito Aluminij iz Kidričevega. Gostitelji so v peti zaporedni sezoni med elito prvič zaigrali pod vodstvom novega trenerja Jugoslava Trenčovskega, obe ekipi pa tudi v dokaj spremenjeni igralski zasedbi.

Gostje so zadeli v četrti minuti, ko je Nal Lan Koren izkoristil grobo napako domače obrambe po visoki podaji v kazenski prostor, ponovljen posnetek pa je pokazal, da je pri tem igral tudi z roko in izid se ni spremenil.

Domači so imeli nato več od igre in povedli v 19. minuti, ko je Filip Kosi po podaji Dejana Jokića s kota nekoliko nesrečno odbil žogo v lastno mrežo. V 37. minuti je podajo Vokića s prostega strela na desni strani lepo izkoristil Enej Klampfer, žoga pa je po strelu z glavo zletela nevarno mimo desne vratnice Aluminijevega gola. Gostje, brez priložnosti, so izenačili v sodnikovem podaljšku, ko je Nino Kukovec po nepotrebnem v nenevarni situaciji v kazenskem prostoru potegnil za dres Zeljkoviča, prejel drugi rumeni karton, Emir Saitoski pa je zanesljivo izvedel enajstmetrovko.

Aluminij je v lanski sezoni osvojil 2. SNL. Foto: Aleš Fevžer

V uvodu v drugi del je Vokić v 47. minuti nevarno, a premalo natančno izvajal prosti strel s kakšnih 25 metrov. Kljub igralcu manj so bili Radomljani konkretnejši. Jaša Martinčič je bil v dobrem položaju v 59. minuti, Matej Malenšek pa je po hitrem protinapadu v 61. minuti imel pred sabo le še vratarja Matjaža Rozmana, a se izid ni spremenil. V 75. minuti je njegov močan strel v kot preusmeril Ognjen Gnjatić.

Sledile so minute Aluminija. Saitoski je v 67. minuti s kota na desni strani neposredno zadel nasprotno vratnico, štiri minute kasneje pa je po dobrem preigravanju Vida Kodermana v dobrem položaju slabo streljal s 15 metrov.

Koderman je bil akter pri zmagi gostov, ko je z desni strani lepo preigral domačo obrambo, podal "jokerju" Barnabasu Tanyiju, ki je štiri minute pred tem vstopil v igro, ta pa je zabil za zmago šumarjev.

Aluminij bo prihodnji konec tedna gostil Olimpijo, Radomljani bodo gostovali v Celju.

V nedeljo v Mariboru in Kopru

Navijači Maribora v zadnjih letih pogrešajo več lovorik. Foto: Jure Banfi Nedelja prinaša poslastico uvodnega kroga, saj se bosta v Ljudskem vrtu pomerila neposredna tekmeca za najvišja mesta, Maribor in Celje. Štajerski derbi bo zaznamoval debi turškega trenerja Tugberka Tanrivermisa, ki se bo prvič predstavil na srečanju 1. SNL. Vijolice so v zadnjih šestih sezonah osvojile le eno lovoriko, kar je bistveno premalo za pričakovanja najtrofejnejšega kluba v Sloveniji.

V tem jih v zadnjem obdobju močno prekašajo Celjani, ki pod taktirko neustrašnega Alberta Riere po novi prevetritvi igralskega kadra napoveduje nove uspehe. Obeta se tudi spopad dveh različnih tujih investitorskih skupin, Turkov proti Rusom/Ukrajincem, vijolicam pa bi uspešen začetek sezone veliko pomenil, saj bi jim še povečal samozavest pred bližajočimi se evropskimi izzivi.

Z Evropo ima v začetku poletja opravka tudi Koper, ki je v četrtek navdušil navijače z odlično predstavo proti Željezničarju (3:1) in zasluženem napredovanju v 2. krog kvalifikacij za konferenčno ligo. Kanarčki želijo v tej sezoni znova ujeti evropsko vozovnico v 1. SNL, pod vodstvom Slaviše Stojanovića, ki v domačem prvenstvu sploh še ni doživel poraza, pa najbolj optimistični navijači sanjarijo še o čem več.

Slaviša Stojanović v 1. SNL s Koprom sploh še ni doživel poraza. Bo nadaljeval niz tudi v novi sezoni? Foto: Aleš Fevžer

O tem, kako visoko bi lahko edini primorski prvoligaš segel v Sloveniji, bo nakazal nedeljski večer, v katerem bo na soparni Bonifiki gostoval Bravo, prvič pa bi se lahko navijačem Kopra na prvoligaški tekmi predstavil Josip Iličić. Šiškarji vztrajajo pri svoji filozofiji, brez večjega pritiska se podajajo v nove izzive, z mlado zasedbo pod taktirko Aleša Arnola pa želijo znova mešati štrene favoritom.

1. SNL, 1. krog:

Petek, 18. julij:

Sobota, 19. julij:

Nedelja, 20. julij:

Lestvica:

Najboljši strelci: 15 – Florucz (Olimpija)

14 – Vizinger (Mura)

13 – Poplatnik (Bravo), Šturm (Domžale)

12 – T. Jurić (Koper)

11 – D. Jurić (Koper), Tetteh (Maribor)

10 – Kučys (Celje), Sešlar (Celje)

9 – Maroša (Mura), Soudani (Maribor)

8 – Kvesić (Celje)

...

Vsi dozdajšnji prvaki Slovenije: