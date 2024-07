Zaplet pred tekmo v Domžalah, Koprčani našli recept

Sobotni spored prvega kroga 34. sezono v 1. SNL se je začel v Domžalah, kjer je Koper z 1:0 premagal Radomlje. Tekma se je sicer začela s petnajstminutno zamudo. Zvečer bo prekmurski derbi na Fazaneriji. Naslov prvaka brani Celje, ki bo tudi v novi sezoni med glavnimi kandidati za novo lovoriko. Celjani se bodo za uvod v nedeljo zvečer pomerili z Bravom, pred tem bo še derbi v Ljudskem vrtu med Mariborom in Domžalami. Novo sezono so v petek odprli nogometaši ljubljanske Olimpije in ajdovskega Primorja. Domače zmage so se z 2:0 veselili Ljubljančani.

1. SNL, 1. krog:

Sobota, 20. julij:

Jesenski del se bo končal 7. decembra z 18. krogom, spomladanski se bo začel 1. februarja prihodnje leto, sezone pa bo konec 24. maja. Najvrednejša ekipa po Transfermarktu je Celje z 12,39 milijona evri, sledita Olimpija (10,98) in Maribor (10,40). Četrta v tem pogledu je Mura, ki pa ima vrednost "le" še 5,26 milijona. Najmanj so vredne Radomlje, 2,53 milijona evrov. Od igralcev največjo vrednost dosega Elšnik z 1,5 milijona, mladi Borys pa je drugi z 1,3 milijona evrov.

Koper slavil v Domžalah

Današnji spored se bi moral začeti s tekmo ob 17.30 med Radomljami in Koprom začel v Domžalah, a se je ta začela s petnajstimi minutami zamude. Kot poroča Sportklub, naj bi Koprčani zaradi gneče na cestah zamudili s prihodom na tekmo. Zatem naj bi imeli ekipi težave še z dresi, saj naj bi si bili preveč podobni.

Radomljani in Koprčani za uvod v sezono niso pokazali posebej živahne predstave, so pa iz nje zmagovalci šli gostje z Obale. Izbranci Oliverja Bogatinova so odločilni zadetek dosegli v 75. minuti, strelec je bil novinec Felipe Curcio. Po kotu je najprej z volejem poskusil Wisdom Sule, domači so strel blokirali, žoga pa se je odbila na levo stran kazenskega prostora do Curcia, temu pa iz bližine ni bilo težko zadeti za 1:0. Domača zasedba pod vodstvom Darjana Slavica je bila v prvem polčasu nekoliko konkretnejša, v drugem pa z izjemo ene akcije niti ni ogrozila tekmečevega vratarja.

Oliver Bogatinov se je s svojimi varovanci razveselil prvih treh točk. Foto: www.alesfevzer.com

Radomljam so se v dneh pred začetkom 1. SNL pridružili štirje novi obrazi. Novi aduti čete trenerja Darjana Slavica so Jaša Jelen, Halifa Kujabi, Sandro Zukić in Niko Gajzler. Koprčani so temeljito spremenili ekipo, deseterica je odšla, osmerica prišla, pri čemer sta bolj zanimiva novinca Sandro Jovanović iz Aluminija in Di Mateo Lovrić iz Rogaške.

Prekmurski derbi na Fazaneriji

Na Fazaneriji bo v soboto zvečer odigran prvi prekmurski derbi med slovensko elito po 14. aprilu 2012. Takrat so se Muraši v velikem finalu na Brdu pri Kranju pomerili z Lendavčani in zmagali z 2:0, za katero sta zadela Amadej Maroša in Žan Karničnik, Mura pa je takrat še drugič v svoji zgodovini osvojila naslov pokalnih prvakov. Zadnji prvoligaški dvoboj pa ima že kar dolgo brado, saj je bil odigran pred več kot dvanajstimi leti. Takrat je Mura v Lendavi slavila s 3:0. Mura in Nafta sta se sicer na prvoligaških zelenicah pomerili na osmih srečanjih, Mura je zabeležila pet zmag, dve tekmi sta se končali brez zmagovalca, enkrat so slavili Lendavčani. Muraši in Lendavčani so se osemkrat pomerili tudi v nižjih ligah, Muraši so dobili dve tekmi, srečanje se je dvakrat končalo brez zmagovalca, štiri tekme pa so dobili Lendavčani.

Žiga Kous je končal kariero. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Mura, katere forma je po šampionski sezoni 2020/21 lani padala, je ostala brez izkušenega Žige Kousa, ki je kar presenetljivo končal kariero. A po drugi strani bodo vrzeli poskusili zapolniti nekateri novinci na čelu z Dariom Vizingerjem.

Na drugi strani je Nafta ob Primorju novinec v prvoligaški druščini. Nafta je podprvak drugoligaškega tekmovanja, po pretekli sezoni pa je praktično razpustila ekipo in jo gradi na novo. Do zdaj je pripeljala kar 15 novincev, med katerimi je kar nekaj Madžarov, pa tudi Haris Kadrić, Tom Kljun, Rok Pirtovšek in še nekaj tistih, ki je že okusilo prvo ligo.

V nedeljo derbi v Ljudskem vrtu

Maribor je neuspešno začel kvalifikacije evropske lige in se bo v nadaljevanje evropske sezone podal v kvalifikacijah konferenčne lige. Glede na zaključek pretekle sezone in dejstvo, da je Ante Šimundža obdržal vsa udarna orožja vključno z drugim in tretjim strelcem pretekle sezone Arnelom Jakupovićem in Hilalom Soudanijem ter drugim asistentom lige Josipom Iličićem, za zdaj pa dobil mladega Karola Borysa in Bradleyja M'Bondoja, bo 16-kratni prvak Maribor tudi tokrat v igri za najvišja mesta. Igra je po prihodu Šimundže v drugi polovici sezone dobila rep in glavo, pričakovati je nadgradnjo tega.

Josip Iličić se veseli začetka sezone 1. SNL. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

"Maribor vidim tam, kamor spada, na sam vrh. Tudi osebno je moj cilj, da osvojimo prvenstvo, tudi jaz bom vse storil za to. V bistvu brez odmora nadaljujem tam, kjer sem končal. Veselim se tekem, ki prihajajo. Evropsko prvenstvo je bil fantastičen dogodek, a zame je to zdaj že lep spomin, povsem sem osredotočen na Maribor in naše skupne cilje. Želel bi si, da bi 1. SNL nadaljevali tam, kjer smo končali, da bo Ljudski vrt še naprej trdnjava tako kot v spomladanskem delu prejšnje sezone," je pred začetkom sezone dejal Josip Iličić.

Pri Domžalah je bilo v kadrovski pisarni podobno pestro kot pri Kopru, pri odhodih velja omeniti predvsem Luko Topalovića, Benjamina Markuša in Jošta Piška.

Celjani so v prejšnji sezoni osvojili naslov prvaka. Foto: www.alesfevzer.com

Za konec kroga bosta v nedeljo zvečer na delu še prvak Celje in Bravo. Obe ekipi sta uspešno začeli pot v evropskih tekmovanjih. Nogometaši Celja so v tem tednu na povratni tekmi prvega kroga kvalifikacij za ligo prvakov doma premagali Floro iz Talina z 2:1 (0:1). Slovenski prvak je že prvo tekmo v Estoniji dobil s 5:0 in se uvrstil v drugi kvalifikacijski krog. Napredovanja pa se je veselil tudi Bravo, ki je na povratni tekmi prvega kroga kvalifikacij konferenčne lige v Walesu po podaljšku premagal ekipo Connah's Quay Nomads z 2:0 (0:0, 1:0). Ljubljančani so se tako uvrstili v drugi krog kvalifikacij, potem ko so prvo tekmo doma izgubili z 0:1. Ljubljančani so se tako v svoji krstni evropski sezoni prebili v drugi krog kvalifikacij konferenčne lige, kjer se bodo merili z Zrinjskim.

Za zdaj so finančno najmočnejši v ligi Celjani ekipo okrepili z vratarjem Lovrom Štubljarjem, Kučysom, najboljšim podajalcem pretekle sezone Matijo Kavčičem, starim znancem slovenskih zelenic Ivanom Brnićem, obetavnim prišlekom iz Domžal Joštom Piškom, Slavkom Bralićem in Jahnoahom Markelom, od ključnih nogometašev iz prejšnje sezone pa je odšel predvsem Jegor Prucev.

Bravo, ki je dosegel zgodovinski uspeh s prebojem v Evropo, pa kljub dobri pretekli sezoni vendarle ne sodi v krog favoritov za končni uspeh. Pri tem je izgubil prvega podajalca lige Kavčiča, branilca Jana Gorenca in še nekaj drugih nogometašev, za zdaj pa so kot novinca predstavili Gašperja Jovana in izkušenega Miguela Rodriguesa.

Olimpija je opravičila vlogo favorita

Olimpija in Primorje sta odprla 34. sezono Prve lige Telemach. V vlogi velikega favorita je bila ljubljanska zasedba pod vodstvom novega stratega Victorja Sancheza, ta pa je svojo vlogo kljub ne posebej prepričljivi predstavi upravičila in vpisala prve tri točke pred četrtkovim evropskim obračunom v 2. krogu kvalifikacij konferenčne lige proti ukrajinski zasedbi Žitomir.

DRugi gol za Olimpijo je dosegel 19-letni Dino Kojić. Foto: www.alesfevzer.com

Ljubljančani, pri katerih ni bilo v kadru kapetana Timija Maxa Elšnika, ta naj bi bil pred odhodom v tujino, so pričakovano imeli pobudo od začetka, v sedmi minuti je po kotu poskusil z glavo Pedro Lucas, vendar Gašper Tratnik ni imel veliko dela. So pa na trenutke tudi Ajdovci opozorili nase, v 14. minuti je od daleč poskusil Mirko Mutavčić, Matevž Vidovšek pa je bil na mestu.

V 25. minuti je pri Olimpiji, ki je imela žogo večji del časa v svoji posesti, z glavo spet poskusil Lucas, takrat pa je bil malce premalo natančen. Primorci pa so nase znova opozorili v 33. minuti, spet je od daleč streljal Mutavčić, z nekaj težavami pa je Vidovšek žogo ukrotil.

Domača zasedba pa je proti povedla v 44. minuti, ko je po podaji Davida Sualeheja z leve strani iz bližine zadel Reda Boultam.

Uvod drugega polčasa ni ponudil posebnega razburjenja, Olimpija je bila še vedno več pri žogi, v 65. minuti pa je podvojila prednost, potem ko je podajo Jorgeja Silve z desne strani z glavo iz bližine unovčil 19-letni Dino Kojić.

Nadaljevanje je bilo bolj ali manj pod nadzorom domače zasedbe, ki je imela še nekaj polpriložnosti, tekmo pa pripeljala mirno do zanjo srečnega konca.

