Revolucionarni koncept za najtežje zobozdravstvene primere

V iskanju rešitev za težave z manjkajočimi zobmi ali za popolno brezzobost moderne zobozdravstvene klinike dandanes ponujajo inovativne tehnike, ki pacientom omogočajo preobrazbo nasmeha v samo 24 urah. Metode, kot sta All-on-4 in Zygoma specialni vsadki, se izvajajo v popolni anesteziji in omogočajo hitro ter neboleče okrevanje. Zahvaljujoč naprednim tehnologijam in strokovni ekipi lahko uveljavljeni strokovnjaki celo najtežje primere brezzobosti učinkovito rešijo v enem dnevu.

Zasebna poliklinika IMED, specializirana za dentalno medicino, je v 15 letih obstoja postala vodilna v regiji na področju dentalne medicine. V okviru široke ponudbe nudijo idealno rešitev za tiste, ki iščejo hitre in neboleče zobozdravstvene tretmaje ter celovit in inovativen pristop k zdravljenju z uporabo najsodobnejših tehnologij in tehnik. Neboleči postopki se izvajajo v okviru enkratnega obiska ob splošni anesteziji, med katero pacienti spijo, medtem ko se izvajajo različni posegi, kot so ekstrakcija zob, vgradnja vsadkov, popravila in druge potrebne intervencije.

Poliklinika in dnevna bolnišnica IMED je edina dnevna zobozdravstvena bolnišnica na Hrvaškem, ki omogoča varno in popolnoma nebolečo vgradnjo vsadkov in zobozdravstvene posege v splošni anesteziji. Foto: Poliklinika IMED

Neboleče, hitro in učinkovito

Ker se vse več njihovih pacientov iz cele regije odloča za zapletene posege vgradnje vsadkov in protetike, so v polikliniki IMED želeli dodatno izboljšati svojo storitev. Zobozdravstveni posegi se pogosto izvajajo v več korakih in zahtevajo več obiskov v polikliniki, v polikliniki IMED pa lahko vse opravite ob enem obisku, in to ob splošni anesteziji. Medtem ko spite, se izvajajo ekstrakcija zob, vgradnja vsadkov, popravila in zdravljenje zob, odvzem odtisa in vsi drugi potrebni posegi, zaradi katerih se boste v prihodnosti ponosno smejali.

Po operaciji pacienti ostanejo pod pazljivim nadzorom v dnevni bolnišnici nekaj ur, nato pa gredo v apartmaje, kjer jim je zagotovljena 24-urna oskrba. Ta celovita oskrba pozicionira polikliniko in dnevno bolnišnico IMED kot edinstveno v regiji, saj je ena redkih, ki zagotavlja neprekinjen nadzor od operacije do odpusta.

V IMED se proces od diagnostike do okrevanja odvija na enem mestu. Foto: Poliklinika IMED

Koraki do popolne anestezije

Koraki do popolne anestezije vključujejo oceno zdravstvenega stanja pacienta, izbiro vrste anestezije na podlagi zdravstvene zgodovine in želje pacienta ter pazljivo nadzorovano sprejemanje anestezije. Med posegom se vitalni znaki neprekinjeno spremljajo, da se zagotovi varnost pacienta. Po posegu se pacienti namestijo v dnevno bolnišnico pod stalnim nadzorom strokovnega osebja.

Revolucionarni Full Arch Concept

Revolucionarni Full Arch Concept predstavlja izjemno rešitev za najtežje zobozdravstvene primere. Gre za inovativen pristop pri rekonstrukciji zob, ki omogoča popolno obnovo zob v zgornji čeljusti v samo 24 urah s pomočjo posebnih vsadkov.

Foto: Poliklinika IMED

Še posebej je poseg koristen za paciente z najtežjimi zobozdravstvenimi težavami, vključno s pomanjkanjem kosti ali neuspešnimi predhodnimi posegi, kjer standardni vsadki in metoda All-on-4 niso uporabni. Zaradi tovrstnih inovativnih pristopov poliklinika IMED izstopa kot ena redkih ustanov, ki nenehno izboljšujejo standarde na področju dentalne medicine.

All-on-4, vgradnja vsadkov v popolni anesteziji

Tudi metoda vgradnje All-on-4 se izvaja pod popolno anestezijo in vključuje odstranitev vseh poškodovanih zob, postavitev štirih vsadkov in izdelavo zobnega nadomestka, vse v enem posegu. Ta tehnika je idealna za paciente, ki so izgubili večino zob ali imajo zobe v slabem stanju.

V polikliniki in dnevni bolnišnici IMED dajejo doživljenjsko garancijo na zobne vsadke, vgradijo pa jih v skladu z najvišjimi standardi sodobne dentalne medicine. Zagotavljajo podporo pred posegom, med njim in po njem, s čimer vam omogočajo zadovoljstvo s končnim rezultatom.

Medtem ko vi spite, mi delamo! Metode poliklinike IMED so primerne za: večje in manjše posege,

vse, ki želijo maksimalno udobje,

vse, ki se bojijo zobozdravnika. Do novih zob v samo 24 urah; izkoristite priložnost – število pacientov je omejeno

IMED – prva poliklinika dentalne medicine z dnevno bolnišnico na Hrvaškem

Poleg klasične vgradnje zobnih vsadkov v polikliniki IMED izvajajo še druge storitve, ki se lahko izvajajo v popolni anesteziji:

IMED All-on protokol: Vse v enem posegu – ekstrakcija zob, nadgradnja kosti, vgradnja vsadkov in odvzem odtisa.

IMED Full Arch Concept: Posebni zobni vsadki – rešitev tudi za najtežje primere brezzobosti.

All-on-4/6 by Nobel: Rešitev za celoten zobni niz čeljusti na samo štirih zobnih vsadkih.

ALL IN ONE!: Gre za poseg, ki je prilagojen pacientu in pri katerem se v enem aktu v popolni anesteziji opravijo vsi potrebni posegi. Istočasno se izvajajo ekstrakcija zob, modeliranje in nadgradnja kosti, vgradnja vsadkov, brušenje zob in odvzem odtisa.