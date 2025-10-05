Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Nedelja,
5. 10. 2025,
11.00

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Vodnikov dom na Velem polju Orožnova koča na planini Za Liscem pod Črno prstjo Naj planinska koča Naj planinska koča sneg zima

Nedelja, 5. 10. 2025, 11.00

10 minut

Obilna snežna pošilja v slovenskem visokogorju

V naslednjih dneh na ture v gore samo z zimsko opremo

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Krekova koča na Ratitovcu | Jesensko, a zelo mrzlo (zjutraj minus 4), je bilo takole v petek na Ratitovcu. | Foto Matej Podgoršek

Jesensko, a zelo mrzlo (zjutraj minus 4), je bilo takole v petek na Ratitovcu.

Foto: Matej Podgoršek

Zima je v pohitela. Po močnem nedeljskem sneženju bo v slovenskem visokogorju v naslednjih dneh znova bolj ali manj sončno in nekaj topleje, a velja opozorilo za vse pohodnike: v gore, torej višje od 1.000 metrov, samo z ustrezno zimsko opremo. Zbrali smo nekaj utrinkov s planinskih koč in hribov po Sloveniji.

Vršič
Novice Na Voglu 15, na Vršiču že 11 centimetrov snega. Sneg se že oprijema tudi cestišč.

Orožnova koča na planini za Liscem:

Vodnikov dom na Velem polju:

Rogla:

Korensko sedlo
Novice Meja sneženja ponekod že na 800 metrih, pozor v tem delu Slovenije vse do večera
Vodnikov dom na Velem polju Orožnova koča na planini Za Liscem pod Črno prstjo Naj planinska koča Naj planinska koča sneg zima
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.