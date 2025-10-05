Nedelja, 5. 10. 2025, 11.00
10 minut
Obilna snežna pošilja v slovenskem visokogorju
V naslednjih dneh na ture v gore samo z zimsko opremo
Zima je v pohitela. Po močnem nedeljskem sneženju bo v slovenskem visokogorju v naslednjih dneh znova bolj ali manj sončno in nekaj topleje, a velja opozorilo za vse pohodnike: v gore, torej višje od 1.000 metrov, samo z ustrezno zimsko opremo. Zbrali smo nekaj utrinkov s planinskih koč in hribov po Sloveniji.
Orožnova koča na planini za Liscem:
Vodnikov dom na Velem polju:
Rogla: