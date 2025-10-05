Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Nedelja,
5. 10. 2025,
12.10

Osveženo pred

28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Bolzano IceHL HK Olimpija hokej

Nedelja, 5. 10. 2025, 12.10

28 minut

Liga ICE, 5. oktober

Olimpija na spopadu vodilnih moštev: Če nisi zbran ...

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
HK Olimpija | Olimpijo čaka zahtevno gostovanje pri Bolzanu. | Foto Aleš Fevžer

Olimpijo čaka zahtevno gostovanje pri Bolzanu.

Foto: Aleš Fevžer

Hokejiste HK Olimpija, ki so v petek na Dunaju prvič v novi sezoni lige ICE izgubili, čaka novo gostovanje. Palice bodo ob 18. uri prekrižali z Bolzanom, za katerim je odlična serija petih zaporednih zmag. Južnotirolski kolektiv je trenutno drugi, za vodilnimi Ljubljančani s tekmo manj zaostaja zgolj točko.

Vienna Capitals : HK Olimpija
Sportal Konec sanjskega niza Olimpije

Ljubljanska zasedba je po šestih zaporednih zmagah v petek doživela prvi poraz sezone v ligi ICE, na gostovanju je izgubila z Dunajem. Zvečer jo čaka še drugo gostovanje v dveh dneh, tokrat pri Bolzanu. Ta je za uvod v tekmovalno obdobje izgubil, nato pa nanizal pet zmag in je trenutno drugo, le točko za vodilno Olimpijo, ki jo lahko zvečer prehiti.

"V letošnji sezoni proti njim še nismo igrali, a osebno imam kar nekaj izkušenj s tekmami proti temu klubu, šlo je za zahtevne tekme končnice (ko je deloval še v Salzburgu, op. a.). Gre za zelo eksplozivno ekipo, so zelo napadalno usmerjeni, imajo večje število hokejistov, ki znajo zadeti. Vedno pripeljejo dobre tujce, tudi letos so jih, imajo tudi odličnega vratarja. Zavedamo se, da lahko dosežejo veliko golov, če nisi pozoren. Dvorana, navijači so glasni. Proti Blzanu bo treba odlično odigrati v obrambi," je pred dvobojem v klubski mikrofon dejal trener Olimpije Ben Cooper.

Olimpija bo po večerni tekmi v petek gostila Linz, prihodnjo nedeljo pa še Innsbruck.

Ben Cooper je v preteklosti, ko je še deloval pri Salzburgu, z Bolzanom bil hude boje. | Foto: Aleš Fevžer Ben Cooper je v preteklosti, ko je še deloval pri Salzburgu, z Bolzanom bil hude boje. Foto: Aleš Fevžer

Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc) gosti Ferencvaroš, Linz (Ken Ograjenšek - poškodba, Luka Maver, Aljaž Predan) pričakuje prvaka iz Salzburga, Beljak se bo doma meril s Fehervarjem (Anže Kuralt), Vorarlberg pa z Gradcem.

V soboto je Pustertal v podaljšku premagal Dunaj, Rok Tičar je k zmagi prispeval dve asistenci, Innsbruck pa je po izvajanju kazenskih strelov premagal graške panterje.

ICEHL, 4. in 5. oktober:

Lestvica:

Preberite še:

Hdd Jesenice : Asiago
Sportal Jeseničani tesno izgubili z Asiagom
Bolzano IceHL HK Olimpija hokej
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.