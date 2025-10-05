Olimpija na spopadu vodilnih moštev: Če nisi zbran ...

Hokejiste HK Olimpija, ki so v petek na Dunaju prvič v novi sezoni lige ICE izgubili, čaka novo gostovanje. Palice bodo ob 18. uri prekrižali z Bolzanom, za katerim je odlična serija petih zaporednih zmag. Južnotirolski kolektiv je trenutno drugi, za vodilnimi Ljubljančani s tekmo manj zaostaja zgolj točko.

Ljubljanska zasedba je po šestih zaporednih zmagah v petek doživela prvi poraz sezone v ligi ICE, na gostovanju je izgubila z Dunajem. Zvečer jo čaka še drugo gostovanje v dveh dneh, tokrat pri Bolzanu. Ta je za uvod v tekmovalno obdobje izgubil, nato pa nanizal pet zmag in je trenutno drugo, le točko za vodilno Olimpijo, ki jo lahko zvečer prehiti.

"V letošnji sezoni proti njim še nismo igrali, a osebno imam kar nekaj izkušenj s tekmami proti temu klubu, šlo je za zahtevne tekme končnice (ko je deloval še v Salzburgu, op. a.). Gre za zelo eksplozivno ekipo, so zelo napadalno usmerjeni, imajo večje število hokejistov, ki znajo zadeti. Vedno pripeljejo dobre tujce, tudi letos so jih, imajo tudi odličnega vratarja. Zavedamo se, da lahko dosežejo veliko golov, če nisi pozoren. Dvorana, navijači so glasni. Proti Blzanu bo treba odlično odigrati v obrambi," je pred dvobojem v klubski mikrofon dejal trener Olimpije Ben Cooper.

Olimpija bo po večerni tekmi v petek gostila Linz, prihodnjo nedeljo pa še Innsbruck.

Ben Cooper je v preteklosti, ko je še deloval pri Salzburgu, z Bolzanom bil hude boje. Foto: Aleš Fevžer

Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc) gosti Ferencvaroš, Linz (Ken Ograjenšek - poškodba, Luka Maver, Aljaž Predan) pričakuje prvaka iz Salzburga, Beljak se bo doma meril s Fehervarjem (Anže Kuralt), Vorarlberg pa z Gradcem.

V soboto je Pustertal v podaljšku premagal Dunaj, Rok Tičar je k zmagi prispeval dve asistenci, Innsbruck pa je po izvajanju kazenskih strelov premagal graške panterje.

